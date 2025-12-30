내년부터 지역사회 현안 주제 교과 과정 개설‧운영...대학 전문성, 지역 현장성 반영 교육협력 사례 평가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)는 지난 12월 22일 덕성여자대학교와 ‘도봉구–덕성여자대학교 지역사회 연계 교육·연구 협력’을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 지역사회 현안 해결을 목표로 한 실천형 교육을 확대하기 위해 추진됐다.

앞으로 두 기관은 ▲지역사회 연계 교육·연구 협력을 위한 상호 이해 증진 및 정보 교류 ▲협력 사업의 안정적 운영을 위한 지원 체계 구축 ▲각 기관의 전문 인력과 강사 참여를 통한 교육·연구 역량 강화에 협력한다.

내년부터는 덕성여자대학교 내 지역사회 현안을 주제로 한 전공선택 3학점 교과 과정을 개설·운영한다. 구 관계자는 “교과목 운영, 학생 참여 활동 지원, 관계 시설의 상호 이용 등 실질적인 협력을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

교과 과정 개설은 지역 대학의 전문성과 지역사회의 현장을 직접 연결한 실천적 교육 협력 사례로, 지역 연계 고등교육의 새로운 방향을 제시할 것으로 기대된다.

오언석 도봉구청장은 “덕성여자대학교와의 협약을 계기로 지역 내 교육·연구 기관과의 협력을 강화하고, 확장 가능한 지역 연계 고등교육 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.