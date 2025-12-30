[헤럴드경제=박종일 선임기자]◆서울 서초구 <4급 전보>▲밝은미래국장 홍희숙 ▲공간혁신국장 이현재
<5급 전보>▲옴부즈만사무국 국장 류창수 ▲행정지원과장 직무대리 이강이 ▲재무과장 직무대리 정미자 ▲공동주택관리과장 김일남 ▲반포본동장 김순희 ▲양재2동장 박지은
seouldream01@heraldcorp.com
입력 2025-12-30 09:04:37
[헤럴드경제=박종일 선임기자]◆서울 서초구 <4급 전보>▲밝은미래국장 홍희숙 ▲공간혁신국장 이현재
<5급 전보>▲옴부즈만사무국 국장 류창수 ▲행정지원과장 직무대리 이강이 ▲재무과장 직무대리 정미자 ▲공동주택관리과장 김일남 ▲반포본동장 김순희 ▲양재2동장 박지은
10만명당 3.9명...중대재해처벌 이후에도 산재사망률 안 줄었다
[헤럴드경제=김용훈 기자] 산업재해 사망률 감소세가 사실상 멈추면서 처벌과 규제 중심으로 설계된 현행 산업안전 정책을 전면 재검토해야 한다는 지적이 제기됐다. 중대재해처벌법 시행 이후에도 사망률이 더 이상 낮아지지 않는 만큼 노·사·정이 참여하는 사회적 대화 기구를 통해 산업안전보건 체계를 구조적으로 손질할 필요가 있다는 문제의식이다. 30일 국회입법조사처
‘마약 혐의’ 황하나, 구속 패션도 화제?…명품패딩, 대체 얼마길래
[헤럴드경제=장연주 기자] 지인에게 마약을 투약한 혐의로 수사받던 중 해외로 도피한 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37)씨가 경찰에 세번째로 체포돼 구속된 가운데, 그가 법원 출석 당시 입었던 명품 패션이 화제가 되고 있다. 지난 26일 황씨는 수원지법 안양지원에서 구속 전 피의자 심문을 받았다. 6일 수원지법 안양지원 서효진 영장전담 부장판사는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속영장이 청구된 황씨에 대해 “증거인멸 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 이날 황씨는 카키색 롱패딩을 착용하고 출석했는데, 이 제품은 명품 브랜드 릭 오웬스(Rick Owens) 제품인 것으로 알려졌다. 브랜드 릭 오웬스는 1994년 미국 출신 디자이너 릭 오웬스가 설립했다. 고딕과 미니멀리즘을 결합한 독특하고 아방가르드한 디자인으로 잘 알려져 있으며 가수 지드래곤, 칸예 웨스트 등이 즐겨 입는 것으로 알려지면서 인지도가 높아졌다. 이날 황씨가 입은 패딩의 국내 가격은 300만~400만원대다. 황하
“일본여행 가면 안돼” 초유의 사태…항공편 줄줄이 취소, 무슨 일
[헤럴드경제=김보영 기자] 중국 정부가 내년 3월까지 자국민의 일본행 비자 신청 건수를 기존의 60% 수준으로 감축하도록 관련 업계에 지시한 것으로 알려졌다. 25일 일본 교도통신은 중국 현지 여행업계 관계자를 인용해 중국이 자국 주요 여행사에 2026년 3월까지 일본행 비자 신청 건수를 종전의 60% 수준으로 줄이도록 하라’는 지시를 내렸다고 보도했다. 매체에 따르면 이 같은 지침은 지난달 말 내려졌다. 중국 정부는 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 치안 불안을 이유로 자국민에 일본 여행과 유학을 자제하라고 권고했는데, 얼마 뒤 여행업체에도 구체적인 지침을 내린 것이다. 해당 지침은 애초 ‘올해 12월까지 적용’ 방침으로 여겨졌지만 이달 들어 같은 내용의 조치를 내년 3월까지 유지하도록 다시 지시가 내려졌다고 교도통신은 전했다. 일부 여행사에서는 이 지침 이후 일본행 단체여행객 접수를 중단한 것으로 전해졌다. 업계에서는 이번 조치가 단체 관광뿐 아니라 전
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판