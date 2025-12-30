서초구청
[헤럴드경제=박종일 선임기자]◆서울 서초구 <4급 전보>▲밝은미래국장 홍희숙 ▲공간혁신국장 이현재

<5급 전보>▲옴부즈만사무국 국장 류창수 ▲행정지원과장 직무대리 이강이 ▲재무과장 직무대리 정미자 ▲공동주택관리과장 김일남 ▲반포본동장 김순희 ▲양재2동장 박지은


