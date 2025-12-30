[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]상주곶감유통센터에서는 서울 가락동 농산물도매시장에서 상주곶감의 도매시장 계통 출하 및 상주곶감을 홍보하는 전시판매 홍보행사를 가졌다고 30일 밝혔다.

전날 열린 이번 행사는 도매시장 계통출하 농가 25명이 참여했으며 서울청과(주) 중·도매인을 200여 명을 대상으로 상주곶감의 우수성을 홍보했다.

상주곶감은 전국 생산량의 60%를 차지하는 우리 지역의 대표적인 농산물이자 지리적 표시제 등록 상품이다.

하지만 저품위 곶감의 유통으로 인해 상주곶감의 품질 관리에 대한 문제점과 이미지에 타격이 컸었다.

이를 극복하고 곶감의 경쟁력을 강화하기 위해 곶감유통센터는 도매시장 계통출하를 본격 추진할 예정이다.

곶감유통센터는 이번 도매시장 계통출하를 통해 곶감 유통망을 확대하고 곶감의 가격 안정에 기여할 것으로 기대하고 있다.

농가에서는 생산에만 집중하고 곶감유통센터에서 출하시기와 물량을 미리 정해 안정적인 물량을 공급함으로써 곶감의 가격 안정뿐만 아니라 농가의 소득 증대와 소비자의 합리적 구매에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

또 상주곶감유통센터에서 출하하는 곶감은 지리적표시제 회원 농가의 엄선하게 관리된 제품으로 상주곶감에 대한 신뢰를 높여 곶감의 판매량 증가로 이어질 것으로 전망된다.

상주곶감유통센터 황성연 대표는 “이번 상주곶감 도매시장 계통출하는 곶감의 가격안정과 농가소득증대를 위한 판로 확대를 위해 반드시 필요한 사업”이라며 “곶감의 품질과 신뢰성을 높이고 곶감 유통 시장의 지배력을 확보할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

강영석 상주시장은 “임산물 유통 활성화를 위한 물류비 지원 등 다양한 지원 정책 제공 등을 통해 상주곶감 유통 체계 혁신을 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.