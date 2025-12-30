28일 라디오 인터뷰서 첫 ‘지상 목표물 타격’ 언급 이어 29일 취재진에 베네수 지상공격 사실 재확인

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 베네수엘라에 대해 1월 재집권 이후 첫 지상 군사작전을 감행했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다주 팜비치의 자택인 마러라고 리조트에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 회담하면서 취재진에 “(베네수엘라의) 마약을 배에 적재하는 부두 지역에서 큰 폭발이 있었다”고 말했다. 그는 “우리는 (미국으로 마약 운반을 시도하는) 모든 보트들을 타격했고, 지금 그 지역을 타격했다”며 “그곳은 그들이 (마약 적재를) 실행하는 곳이며, (폭격으로 인해)더는 존재하지 않는다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 지난 26일 녹화해 지난 28일(현지시간) 공개된 라디오 인터뷰에서도 “(베네수엘라에서) 선박들이 출발하는 큰 시설을 이틀 전에 제거했다”고 말한 바 있다. 베네수엘라의 지상 목표물을 타격했다는 사실을 이날 재차 거론한 것이다.

트럼프 행정부는 지난 9월부터 카리브해와 동태평양에서 잇달아 마약 운반선으로 의심되는 베네수엘라 선박들을 격침했다. 이번에는 문제 선박들의 근거지를 타격한 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이번 작전 수행 주체가 미군인지, 아니면 중앙정보국(CIA) 같은 다른 기관인지를 묻자 “누가 했는지 정확히 알고 있지만, 말하고 싶지 않다”면서 “하지만, 해안가를 따라 진행됐다”라고만 언급했다.

트럼프 대통령은 또한 베네수엘라에서 수많은 범죄인 출신 불법 이민자가 미국에 들어왔으며, 베네수엘라 마약 테러 조직이 미국으로 마약을 대거 유입했다고 주장했다. 이어 “우리가 제거하는 선박 한 척마다 미국인 2만5000명의 생명을 구하는 것”이라고 강조했다.