[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]경북대는 내년 개교 80주년을 맞아 공식 기념 슬로건과 엠블럼을 공개했다고 29일 밝혔다.

경북대는 개교 80주년 메인 슬로건으로 ‘더 그랜드 모먼트(The Grand Moment) KNU80’을 확정했다.

이 슬로건은 지난 80년의 역사를 기반으로 새로운 시대에 위대한 순간을 맞이할 경북대의 현재와 미래를 웅장하고 상징적으로 표현한 메시지다.

이와 함께 서브 슬로건으로는 ‘진리 위에 세워진 그대, 세계의 첨성이 되리라’, ‘첨성의 빛, 80년을 넘어 100년으로’, ‘시대를 이끌어온 80년, 세계를 이끌어갈 KNU’로 정했다. 개교 80주년 기념 슬로건 공모전을 통해 선정됐으며 경북대의 교시와 인재상인 첨성인, 대학 비전을 상징적으로 담고 있다.

개교 80주년 엠블럼은 ‘앞으로 나아가며 미래로 도약하는 경북대’를 이미지화했다.

숫자 8을 서로 이어지는 역동적인 형태로 표현해 지속적인 성장과 발전을 거듭해 온 80년의 역사를 상징했으며 숫자 0은 빛을 향해 상승하는 그래픽 요소와 결합해 미래로 나아가는 진취적인 이미지를 시각화했다.

경북대는 메인 슬로건과 80주년 엠블럼을 공식 홈페이지와 개교 80주년 기념 랜딩페이지, SNS와 영상 콘텐츠 등 온라인 홍보는 물론 교내외 현수막과 배너, 각종 홍보물과 인쇄물 등 개교 80주년 온·오프라인 홍보 전반에 활용할 예정이다.

허영우 경북대 총장은 “개교 80주년 기념 슬로건과 엠블럼은 지난 80년의 역사와 성취를 되짚고 앞으로의 100년을 향해 나아가겠다는 대학의 방향과 의지를 담고 있다”며 “이를 통해 대학의 정체성과 브랜드 가치를 더욱 공고히 할 계획이며 내년 경북대가 한 단계 더 도약하는 전환점으로 삼겠다”고 말했다.