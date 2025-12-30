[헤럴드경제=장연주 기자] 미혼인 중년 여성들이 병원에서 펑펑 우는 영상이 중국에서 화제가 되고 있다. 젊을 때 결혼하지 않아서 후회한다는 내용인데, 중국의 부모들이 이런 내용의 인공지능(AI) 영상을 구매해 자녀들의 결혼을 압박하고 있는 것으로 나타났다.

29일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 최근 병원에서 우는 미혼 여성들을 묘사한 AI 영상이 중국의 한 숏폼 플랫폼을 통해 확산하고 있으며, 젊은 세대에게 결혼을 재촉하는 수단으로 활용되고 있다고 보도했다.

한 영상에서는 58세 여성이 “젊었을 때 결혼과 출산하지 않은 것을 후회한다”며 “이제는 병원에 혼자 다녀야 한다”고 토로했다.

또 다른 영상에서는 중국 서북부 간쑤성 출신이라는 56세 여성이 “부모님이 결혼하고 아이를 낳으라고 했지만 귀찮다고 생각해서 그 말을 듣지 않았다. 근데 지금의 나를 봐라, 후회한다”고 말했다.

그런가 하면, 자녀가 없는 중년 여성이 맞은편 병상에 가족들이 몰려와 간병하는 환자를 보며 “딩크족의 삶을 선택한 것을 후회한다”는 내용을 담은 영상도 있다.

이런 영상들은 대체로 여성들이 병원 복도에서 울분을 토하고, 주변 사람들은 이를 담담하게 지켜보고 있는 모습을 담았다.

특히 ‘AI로 생성한 영상’이라고 표기했음에도 여전히 많은 관심을 끌고 있으며, 주 시청자는 미혼 자녀를 둔 부모들이라고 SCMP는 보도했다.

헤당 영상 내용을 두고 누리꾼들은 “미혼 여성들에게 불안감을 조성하는 것 같다”, “젊은이들을 위한 중요한 교육 도구다”, “결혼이나 비혼, 옳고 그름의 문제는 아닌데” 등의 반응을 보이고 있다.

한편, 중국은 지난해 1980년 이후 가장 적은 혼인 건수를 기록했다. 혼인신고를 한 커플은 610만 쌍에 그쳤다. 또 신생아 수는 전년도 920만명에서 954만명으로 늘었는데, 이는 1949년 이후 최저치를 기록했던 전년도 보다 증가한 수치다.

전문가들은 지난해가 출생률이 증가한 것은 ‘용의 해’로, 중국에서는 용띠 아이가 행운을 가져다준다고 여겨지기때문이라고 보고 있다.

SCMP는 “중국 젊은 세대가 결혼과 출산 대신 독신 중심의 삶을 선택하는 경향이 뚜렷해지고 있다”며 “이는 결혼과 자녀를 통해서만 행복을 찾을 수 있다고 믿는 부모 세대의 전통적 가치관과 대비되는 모습으로, 세대 간 갈등이 심화하면서 일부 젊은이들은 가족과의 관계를 단절하는 선택을 하기도 한다”고 덧붙였다.