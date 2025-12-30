WP “머스크 신당 창당 저지·NASA 국장 재지명에 총력” 실리콘밸리 회의론 속 밴스–머스크 밀착은 정치적 부담

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 관계가 파국 직전에서 봉합된 배경에 공화당 차기 대권 주자로 꼽히는 JD 밴스 부통령의 중재가 있었던 것으로 전해졌다. 트럼프와 머스크의 갈등은 개인적 충돌을 넘어 공화당 진영의 향후 정치 지형과 직결된 사안이었던 만큼, 이번 화해 과정에는 정치적 계산이 복합적으로 작용했다는 평가가 나온다.

워싱턴포스트(WP)는 29일(현지시간) 밴스 부통령이 트럼프 대통령과 머스크 사이에서 수개월간 물밑 중재를 이어온 핵심 인물이었다고 보도했다. 보도에 따르면 밴스는 머스크의 신당 창당 구상이 내년 중간선거를 포함한 향후 공화당 정치 일정에 타격을 줄 수 있다고 판단해 직접 머스크를 접촉했고, 그의 측근들에게도 전화를 돌려 창당 계획 철회를 촉구했다.

트럼프 대통령과 머스크는 지난해 대선 국면에서 밀착 관계를 형성했다. 머스크는 트럼프 진영에 막대한 정치자금을 지원하며 ‘트럼프의 퍼스트 버디’로 불렸고, 트럼프 대통령은 대선 승리 이후 머스크에게 ‘정부효율부(DOGE)’ 수장 자리를 맡겼다. 그러나 머스크가 연방정부 공무원 감축과 예산 삭감을 강하게 밀어붙이면서 트럼프 측근들과의 갈등이 누적됐고, 감세 법안을 둘러싼 공개 비판을 계기로 두 사람의 관계는 급속히 악화됐다.

머스크는 감세 법안을 비난하는 동시에 제3지대 신당 창당 가능성을 공개적으로 언급했고, 트럼프 대통령과 성범죄자 제프리 엡스타인의 과거 친분까지 거론했다. 이에 트럼프 대통령도 머스크를 공개적으로 비난하며 머스크 측근인 재러드 아이작먼의 미 항공우주국(NASA) 국장 후보자 지명을 철회하는 등 정면충돌 양상이 이어졌다.

WP는 이 과정에서 밴스 부통령이 머스크를 ‘예측 불가능하지만 동시에 강력한 동맹’으로 인식했다고 전했다. 거의 무제한에 가까운 자금력과 독보적인 디지털 영향력을 보유한 머스크가 트럼프 퇴임 이후에도 ‘마가(MAGA)’ 진영의 핵심 자산이 될 수 있다는 판단이 깔려 있었다는 것이다. 밴스는 아이작먼의 NASA 국장 재지명을 위해 상원 상무위원회 의원들과 접촉하며 인준 지원에도 나섰다.

백악관 내부에서도 수지 와일스 비서실장과 데이비드 삭스 인공지능(AI) 차르 등 고위 인사들이 중재 과정에 관여한 것으로 전해졌다. 백악관은 앞서 아이작먼 임명에 반대했던 세르지오 고르 인사국장을 주인도 대사로 지명하며 갈등의 한 축을 정리했다.

결국 머스크는 지난달 백악관에서 열린 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 환영 만찬에 참석해 트럼프 대통령과 직접 인사를 나눴고, 이를 계기로 양측 갈등은 사실상 봉합 국면에 들어갔다. 최근에는 머스크가 공화당에 거액의 정치자금을 기부하고 추가 지원을 약속했다는 보도도 나왔다.

다만 이번 ‘휴전’이 안정적으로 유지될지는 불확실하다. WP는 밴스 부통령에게도 머스크와의 밀착이 정치적 부담이 될 수 있다고 지적했다. 실리콘밸리 억만장자들과의 유대에 대한 회의론이 미국 사회 전반, 심지어 마가 진영 내부에도 깊게 자리 잡은 상황에서 머스크와의 관계는 밴스의 대권 행보에 새로운 변수로 작용하고 있다.