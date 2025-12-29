[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 뉴진스의 완전체 복귀 무산에 팬덤 버니즈가 한 목소리를 냈다. “뉴진스를 찢어 놓기 위해 데려온 것이냐”며 “법원과 팬에 대한 기만 행위”라는 것이다.

어도어는 29일 “전속계약유효확인의 소 판결 확정 이후, 민지 하니 다니엘 및 세 멤버의 가족과 많은 대화를 나눴다”며 “하니는 법원의 판결을 존중해 어도어와 함께 하기로 했고, 민지 역시 상호간의 이해를 넓히기 위한 논의를 이어가고 있다”고 했다.

문제는 다니엘이었다. 어도어는 “다니엘은 뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께 하기 어렵다고 판단, 당사는 금일 전속계약해지를 통보했다”고 밝혔다. 이번 사태의 책임이 다니엘 측에 있다는 주장이었다. 특히 어도어는 “이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서는 법적 책임을 물을 예정”이라고 밝혔다. 하이브는 이에 위약벌과 손해배상 을 청구하는 소장을 제출할 계획이다.

어도어가 이러한 입장을 내놓자, 팬덤 버니즈는 “하이브와 어도어는 뉴진스 멤버 전원이 함께 복귀하겠다는 의사를 밝혔음에도 불구하고, 한 멤버에게만 계약 해지를 통보했다”며 “이는 뉴진스 5인 완전체를 일방적으로 해체시키려는 폭거이자, 법원과 당사자, 팬 모두를 기만하는 행위”라고 비판했다.

그러면서 “그동안 어도어는 법원과 언론에 뉴진스의 정규앨범과 콘서트를 준비 중이라며 복귀만 기다리고 있다고 말했다”며 “그러나 어도어는 뉴진스 멤버들의 전원 복귀 선언 직후 태도가 돌변해 40여일 넘게 시간을 끌다가 선별적으로 해지 통보를 하며 그룹을 의도적으로 분열시키려 하고 있다”고 강조했다.

이들은 또 “뉴진스의 강점은 다섯 멤버 모두가 다른 매력으로 균형과 조화를 완벽하게 이루는 팀이기 때문”이라며 “유일한 소속 가수이자, 높은 IP 가치로 회사의 이익을 견인한 그룹의 완전체를 해체하는 결정은, 엔터기업의 통상적인 판단으로는 설명될 수 없다”고 꼬집었다.

그뿐 아니라 “팬들의 격렬한 반대와 당사자들의 의사에 반하여 뉴진스 완전체를 해체시키는 것은 뉴진스의 가치를 훼손하고, 예술적 자유를 짓밟고, 날개를 꺾는 행위다. 이것이야말로, K팝 역사에 최악의 선례로 남을 것”이라고 일갈했다.

그러면서 “‘뉴진스’는 다섯 멤버들- 민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인 -과 팬들이 함께 만들어 온 추억이자 유대감의 결정체”라며 “우리는 뉴진스를 해체시키려는 이들을 강력히 규탄한다. 하이브와 어도어, 방시혁과 그의 하수인 이도경은 스스로 뉴진스 소속사로서 자격과 능력이 없음을 자인하였다. 뉴진스를 해방하라! 뉴진스 멤버들에게 자유를 보장하라”고 했다.

뉴진스 멤버들은 하이브와의 갈등으로 해임된 민희진 전 대표의 복귀 등을 어도어 측에 요구했으나 받아들여지지 않자, 지난해 11월 어도어의 전속계약 위반으로 계약이 해지됐다고 주장했다.

어도어는 그러나 뉴진스와 계약이 여전히 유효하다며 같은 해 12월 전속계약 유효확인 소송을 내고, 본안 소송 결론이 나기 전까지 멤버들의 독자 활동을 막아달라는 가처분 신청을 냈다. 법원은 가처분 사건과 1심에서 어도어의 편에 섰고, 뉴진스 멤버 해린과 혜인은 지난달 소속사로의 복귀 의사를 밝혔다. 곧이어 하니와 민지, 다니엘도 소속사로 복귀하겠다고 자신들의 입장을 밝혔으나, 어도어는 하니의 복귀와 다니엘의 전속계약 해지, 민지와의 논의 중이라는 입장으로 뉴진스의 현재를 정리했다.