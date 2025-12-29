[헤럴드경제(대구 )=김병진 기자]수성대는 방사선과가 2025년 사단법인 대한방사선사협회 산하 한국방사선교육평가원이 주관한 방사선교육과정 평가에서 교육과정 평가 인증대학으로 선정됐다고 29일 밝혔다.

이번 인증의 유효기간은 오는 2029년 11월 26일까지 총 4년간으로, 수성대 방사선과의 교육과정 운영 전반이 체계성과 전문성을 공식적으로 인정받은 결과다.

방사선교육과정 평가는 방사선사 양성을 위한 대학 교육의 질을 확보하기 위해 시행되는 제도로, 이번 평가에서는 방사선과 교과목 개설 현황과 과목별 강의계획서, 교육과정표의 적절성, 현장(임상)실습 운영 현황 등을 종합적으로 점검했다.

특히 이론과 실습의 연계성, 임상현장 중심 교육체계, 학생 역량 강화를 위한 교육 운영이 주요 평가 요소로 반영됐다.

수성대 방사선과는 교육과정의 지속적인 개선과 임상 중심 교육 강화를 통해 현장 적응력이 뛰어난 방사선 전문 인재 양성에 힘써왔으며 이번 인증을 계기로 교육 경쟁력과 대외 신뢰도를 한층 더 높이게 됐다.

학과장 장현철 교수는 “이번 방사선교육과정 평가 인증은 교수진과 학생 모두가 함께 만들어낸 값진 성과”라며 “앞으로도 표준화된 교육과정을 바탕으로 임상 현장에서 신뢰받는 방사선사를 양성하고 변화하는 의료 환경에 능동적으로 대응하는 교육을 지속해 나가겠다”고 말했다.