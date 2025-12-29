뚝섬∙잠원∙여의도 3곳 동시 오픈 ‘뽀로로∙루피’ 테마존·대형 푸드존도

[헤럴드경제=함영훈 기자] 12월 답지 않은 온화한 날씨로 개장이 미뤄졌던 서울 한강공원 눈썰매장(뚝섬, 잠원, 여의도)이 31일 공식 오픈한다.

서울시 미래한강본부는 최근 기온이 하강하며 인공 눈이 유지될 수 있는 최적의 환경이 조성됨에 따라, 31일부터 한강 눈썰매장 3곳의 운영을 시작한다고 밝혔다.

올해 한강 눈썰매장은 단순한 겨울 스포츠 시설을 넘어, 국민 캐릭터 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’와 협업한 ‘테마형 겨울 놀이터’로 전면 리뉴얼됐다고 한다.

콘텐츠 기획부터 판매까지 전반적인 운영은 AI 호스피탈리티 테크기업 H2O호스피탈리티가 맡았으며, 자사의 고객관리(CRM) 솔루션을 도입해 운영 효율성과 고객 편의성을 높였다.

뚝섬 눈썰매장은 화려한 겨울 축제 분위기를 만끽할 수 있는 ‘뽀로로 세계 눈축제’로, 여의도 눈썰매장은 MZ세대에게 큰 인기를 끌고 있는 캐릭터 루피를 내세워 ‘루피와 눈꽃파티’로 변신한다.

잠원 눈썰매장은 동화 속 풍경을 재현한 ‘눈 덮인 뽀로로 숲속 마을’ 콘셉트로 꾸며진다.

눈썰매장 곳곳에서는 ‘뽀로로 싱어롱쇼’와 ‘캐릭터 퍼레이드’가 펼쳐진다. 각 눈썰매장에 수백 명을 동시에 수용할 수 있는 대형 푸드 존이 조성된다.

한강 눈썰매장은 내년 2월 28일까지 운영될 예정이며, 온라인 티켓 예매와 세부 공연 및 퍼레이드 일정은 영유아 콘텐츠 전문 플랫폼 키즈노트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 키즈노트는 H2O의 협업사이다.

한강공원 눈썰매장은 2004년 뚝섬을 시작으로 2022년 잠원, 2023년 여의도까지 확장되며 매년 겨울 서울 시민과 국내외 관광객들에게 사랑받아 온 대표적인 겨울 명소이다.