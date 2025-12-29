29,30일 양일간…글로벌 해양허브도시 다짐

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 박형준 시장 주재로 29일과 30일 양일간 ‘2026년 시정 업무보고회’를 개최한다. 29일은 부산정보산업진흥원에서 열렸고, 30일에는 하단복합센터에서 열린다.

이번 보고회에는 박 시장을 비롯해 시 실·국·본부장과 산하기관장 등이 참석해 민선 8기 시정 철학에 대한 공감대를 다시 한번 공유하고 내년 부산의 변화와 혁신을 위한 각오를 다진다.

업무보고회는 2026년도 시정 운영 방향을 공유하고 분야별 역점 시책과 주요 현안 사업을 집중 점검·논의하기 위해 마련됐다. 특히 해양을 중심으로 성장 거점과 산업 구조를 재편하고 미래 신산업 기반을 보다 공고히 해 ‘글로벌 해양허브도시’로 도약하기 위한 전략을 구체화할 방침이다.

29일 부산정보산업진흥원에서 열린 업무보고회에서는 ▷미래신산업·혁신성장 ▷도시안전·시민행복 분야를 중심으로 민생활력 제고와 혁신 생태계 조성, 안전하고 건강한 시민행복도시 실현을 위한 내년도 계획을 논의했다.

보고회에 앞서 오전 9시 30분에는 1층 로비에서 ‘CES 혁신상 수상 기업 전시·시연회’를 열고 시 주요 간부들과 함께 부산 미래 신산업 혁신 생태계 조성을 위한 시의 역할을 모색하는 시간도 가졌다.

30일에는 하단복합센터에서 ▷미래혁신거점 ▷친환경·도시활력 분야를 주제로 도시공간 혁신을 통한 글로벌 허브도시 조성과 외국인 관광객 300만 시대를 넘어 500만 시대를 열기 위한 도시 활력 방안에 대해 논의가 이어진다.

이날 역시 보고회에 앞서 사하구의 대표적인 15분 도시 핵심(앵커) 시설인 ‘노을이 아름다운 하단복합센터’를 둘러보고 관계자들과 대화하며 15분 도시 행복공동체 확산을 위한 구상도 함께할 계획이다.

박형준 시장은 “민선8기 시정은 대한민국의 새로운 혁신 성장거점으로 글로벌 경쟁력을 입증하며 미래 발전의 초석을 마련했고 복지를 넘어 시민의 삶의 질에 투자하는 시정 패러다임의 변화는 ‘다시 태어나도 살고 싶은 도시 부산’의 가능성을 증명했다”며 “2026년은 부산이 불가역적인 남부권 핵심 성장 거점으로 자리매김하고 글로벌 TOP5 해양허브도시로 비상하는 해가 될 수 있도록 모든 역량을 결집해 달라”고 당부했다.