김범석 의장 전날 사과문 이어 보상안 발표 추가 소비 유도한 보상에 “생색내기” 비판

[헤럴드경제=나은정 기자] 쿠팡이 최근 발생한 개인정보 유출 사고와 관련해 고객 1인당 5만원 상당의 보상안을 내놨지만 ‘생색내기’라는 비판이 거세지고 있다. 소비자들이 사실상 활용할 수 있는 보상액은 1만원에 불과하다는 지적이 나오면서다.

쿠팡은 29일 보도자료를 통해 “개인정보 유출 사고에 대한 책임을 통감하고 고객 신뢰를 복원하기 위해 총 1조6850억 원 규모의 고객 보상안을 시행할 계획”이라고 밝혔다. 이는 지난달 말 3370만 명의 회원 개인정보 유출 사실을 공식 통지한 지 30일 만이다.

대상은 개인정보 유출 통지를 받은 쿠팡 와우·일반회원은 물론 탈퇴 회원까지 포함된다. 쿠팡은 내년 1월 15일부터 순차적으로 1인당 5만원 상당의 구매 이용권을 지급할 방침이다.

구체적으로는 ▲쿠팡 전 상품 구매 이용권 5000원 ▲쿠팡이츠 구매 이용권 5000원 ▲쿠팡트래블 상품 구매 이용권 2만원 ▲알럭스 상품 구매 이용권 2만원으로, 각 1회씩 사용할 수 있다.

총 5만원 상당이지만 실제 대다수 고객이 이용하는 쿠팡과 쿠팡이츠에서 사용할 수 있는 혜택은 1만원에 불과하다. 반면, 사용 빈도가 낮은 쿠팡트래블과 알럭스에 전체 보상액의 80%가 배정됐다.

이런 탓에 소비자들의 반응은 냉담하다.

엑스(X·옛 트위터) 등 사회관계망서비스에서는 “알럭스에서 명품사는 사람 있나”, “쿠팡트래블도 와우회원 아니면 더 비싸게 사야 하는데”, “트래블·알럭스는 안 쓰는데 쿠폰 쪼개 주고 프로모션 하고 있네”, “사실상 쓸 수 있는 건 1만원 뿐이다” 등의 비판이 이어니고 있다. 한 탈퇴 회원은 “보상을 받으려면 다시 가입하고 사용하지 않던 서비스를 이용하라는 것”이라며 “소비자를 고려하지 않은 일방적인 보상안”이라고 비판했다.

쿠팡이 밝힌 1조6850억 원이라는 보상 규모 역시 모든 대상자가 5만원 이용권을 전부 사용했을 경우를 가정한 수치여서 실제 비용 부담은 이보다 크게 줄어들 가능성이 크다는 분석도 나온다.

한편 쿠팡 창업자인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장은 전날 개인정보 유출 사태 발생 29일 만에 처음으로 서면 사과문을 발표했다. 김 의장은 “쿠팡의 창업자이자 이사회 의장으로서 전체 임직원을 대표해 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

다만 김 의장과 그의 동생 김유석 쿠팡 부사장, 강한승 전 대표는 오는 30~31일 예정된 국회 연석 청문회에 는 출석하지 않겠다는 의사를 밝혔다.