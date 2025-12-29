경찰, ‘셀프 조사’ 쿠팡 향해 엄중 경고 “쿠팡, 관련 내용 경찰에 알리지 않아” 유력 용의자 소환 위한 절차 진행 중

[헤럴드경제=이영기 기자] 쿠팡의 ‘셀프조사’가 논란이 이는 가운데 경찰이 ‘불법행위가 확인되면 엄중하게 책임을 묻겠다’고 밝혔다. 고객 개인정보 3370만건이 유출된 쿠팡은 최근 유출자와 관련 기기를 자체적으로 확보 후 조사를 마쳤다. 민간 기업의 자체 조사를 두고 진술과 증거가 오염되는 것 아니냐는 우려가 일고 있다.

박정보 서울경찰청은 29일 서울 종로구 서울경찰청에서 진행된 간담회에서 “(쿠팡의) 제출 자료의 진위 여부, 사실관계 등이 확인될 것”이라며 “허위 조작된 자료나 사실을 제출한 경우에는 불법행위 확인되면 엄중하게 책임을 물을 생각”이라 밝혔다. 불법행위가 확인되면 증거인멸 또는 공무집행방해 혐의를 적용할 수도 있다는 방침이다.

이어 박 청장은 “수사를 방해하거나 수사에 지장을 주는 위법한 행위가 있다면 엄중한 책임을 물을 것”이라고 다시 한번 강조했다.

경찰이 이처럼 강도 높은 경고에 나서는 것은 ‘증거 오염 우려’를 무시할 수 없기 때문이다. 쿠팡 지난 25일 자체 조사 결과 발표 전까지 경찰에 사실을 알리지 않았다.

경찰 관계자는 쿠팡의 발표 전에 경찰이 관련 내용을 알고 있었냐는 질문에 “몰랐다”며 “노트북 등 증거 제출 경위만 받았고 쿠팡 자체 포렌식 등에 대한 내용은 전달받지 못했다”고 설명했다. 쿠팡의 자체 발표 계획도 사전에 경찰에 전달하지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 쿠팡 자체 조사와 관련 없이 원칙에 따라 수사를 이어간다는 방침이다. 경찰 관계자는 “경찰 수사는 예정된 절차대로 진행한다”며 “피의자 소환을 위한 절차를 진행하고 있다”고 밝혔다.

이어 “통상 소환하기 위해 압수물 분석 등 필요한 절차를 완료 후 소환할 계획”이라고 설명했다.

경찰은 다양한 가능성도 염두에 두고 있다. 경찰 관계자는 “압수물 분석을 통해 다른 침입자나 공범 등이 있는지 자료 분석을 하고 있다”고 말했다.