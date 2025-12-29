LG이노텍은 임직원 온라인 기부 프로그램 ‘이노드림펀딩’ 시행 4년차를 맞은 올해 누적 참여자가 2만6000명을 넘어섰다고 29일 밝혔다.

‘이노드림펀딩’은 지역사회 취약계층 아동을 돕기 위해 임직원들이 자발적으로 기부하는 사회공헌 활동이다.

사업장이 위치한 지역의 도움이 필요한 아동 사연을 사내 포털에 등록하면 임직원들이 기부한 후원금을 전달한다. 올해 연간 참여 인원이 1만명을 넘었고, 모금액도 전년 대비 30% 증가했다.

LG이노텍은 올해부터 신규 사회공헌 프로그램 ‘아이 Dream Up(드림 업)’을 도입했다. Eye(눈)와 아이(Kids)의 의미를 담은 이 프로그램을 통해 의료 사각지대에 놓인 아동·청소년 400명에게 안과 검진비용과 사시, 안검내반 등 안질환 수술 및 치료비 전액을 지원했다.

‘아이 Dream Up’의 또 다른 사업인 ‘주니어 소나무 교실’도 진행 중이다. ‘주니어 소나무 교실’은 초등학생들에게 반도체와 자율주행 등 소재·부품 관련 실습 교육을 제공하고, 돌봄기관 노후 교실 개·보수 및 전자칠판·빔프로젝터 등 학습 기자재 등을 지원하는 활동이다.

올해까지 누적 1만6000명의 아동이 소재·부품 과학교실에 참여했으며 돌봄기관 53곳, 아동·청소년 1900여명의 학습 환경을 개선했다. 김현일 기자