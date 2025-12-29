[헤럴드경제=김성훈 기자] 올해 이란에서 사형 집행 건수가 작년보다 50% 이상 늘어나 1500건을 넘어선 것으로 나타났다. 하루 평균 약 5건의 사형이 집행된 것이다.

28일(현지시간) BBC에 따르면, 노르웨이에 본부를 둔 단체인 이란인권(IHR)은 올해 들어 12월 초까지 이란에서 최소 1500건의 사형 집행 사례를 확인했다고 밝혔다. 12월에도 사형은 추가로 더 집행됐다고 한다.

이 단체가 파악한 이란의 작년 사형 집행은 975건이었는데, 50% 이상 늘어난 것이다. 파악되지 않은 실제 집행 건수는 훨씬 더 많을 것이라는 추정도 나온다.

인권 단체 국제앰네스티에 따르면, 이란은 중국을 제외하고 세계에서 사형 집행을 가장 많이 하는 국가다. 세계 최대 사형 집행국은 중국으로 추정되지만 중국의 사형 집행 규모는 구체적으로 확인되지 않고 있다.

이란은 2022년 전국적인 반정부 시위가 일어난 뒤 사형이 증가하는 추세다. 당시 22세 여성 마흐사 아미니가 히잡을 제대로 쓰지 않았다는 이유로 도덕경찰에 끌려가 의문사한 사건을 계기로 시위가 촉발됐고, 이는 이란 신정 체제를 위협할 정도의 큰 도전으로 평가됐다.

이란에서 사형 집행 대상자의 99%는 살인, 마약 범죄로 유죄 판결을 받은 이들이다. 다만 일부 시위 참가자와 간첩 협의를 받는 이들도 사형 집행 대상이 된 사례가 있다고 BBC는 전했다.

인권 운동가들은 이란 정권이 안팎의 위기감을 느낄 때마다 사형 집행이 많아진다면서 여기에는 자국민들에게 공포를 심어 내부 반대를 사전에 차단하려는 의도가 숨어 있다고 주장한다. 이란은 지난 6월 자국 핵시설을 폭격한 이스라엘과 12일간 무력 충돌을 벌였으며, 이후 이스라엘에 협조한 국내 스파이들을 대대적으로 색출해 잇따라 사형에 처한 바 있다.

유엔(UN)은 지난 6월 이란의 작년 사형 건수를 공개하며 “경악할만한 처형율”이라고 비판하기도 했다.