[헤럴드경제=나은정 기자] 일본 정부가 국립 박물관과 미술관을 상대로 외국인에게 내국인보다 높은 입장료를 받는 이른바 ‘이중가격제’ 도입을 검토하도록 요구할 방침인 것으로 알려졌다.

요미우리신문은 29일 문화청이 국립 박물관이나 미술관 법인의 수익 구조 개선을 위해 외국인 입장객에게 차등 요금을 적용하는 방안을 검토하도록 하는 방침을 굳혔다고 보도했다.

현재 일본의 국립 박물관과 미술관 상당수는 수입의 절반 이상을 정부 교부금에 의존할 정도로 수익 구조가 취약한 상황이다. 여기에 외국인 관람객을 위한 다국어 음성 가이드 설비 등 추가 비용이 소요되는 만큼 일정 수준의 비용 부담이 필요하다는 판단이 작용한 것으로 전해졌다.

재무성은 이중가격제가 도입될 경우 외국인 관광객의 입장료가 일반 요금의 약 2~3배 수준이 될 것으로 예상하고 있다고 신문은 전했다.

해당 조치가 현실화될 경우 일본 내 관광·문화시설 전반으로 이중가격제가 확산할 가능성도 제기된다.

앞서 방일 외국인 관광객이 급증하면서 일본 내 일부 음식점과 놀이시설이 외국인에게 추가 요금을 받는 등 이중가격제를 적용해 논란이 일기도 했다. 올해 초 효고현 히메지시는 유네스코 세계유산인 히메지성의 외국인 입장료를 대폭 인상하는 방안을 검토했다가 시의회 반대 등에 부딪혀 인상 대상을 히메지 시민이 아닌 일반 입장객으로 조정한 바 있다.

한편 해외에서도 이집트 피라미드와 인도 타지마할 등이 이중가격제를 운용하고 있고, 프랑스 루브르박물관 역시 비유럽연합(EU) 관광객을 대상으로 내년부터 입장료를 인상할 계획이다.