자율규제부, 불완전판매 방지·광고심의 강화 민원 전담팀·전주지부 신설…“소비자 권익 보호”

[헤럴드경제=박성준 기자] 생명보험협회가 소비자 권익 보호를 최우선 과제로 추진하기 위해 내년도 조직개편을 단행한다고 29일 밝혔다.

이번 개편은 자율규제 기능 강화와 민원 전담 조직 신설 등을 통해 소비자 보호 중심의 서비스를 제공하는 데 초점이 맞춰졌다. 인사는 내년 1월 2일자로 이뤄진다.

우선 소비자 보호 기능을 대폭 강화하기 위해 자율규제 조직이 신설된다. 보험상품 불완전판매를 방지하고 보험광고 사전심의를 강화하기 위해 기존 모집질서관리팀과 광고심의팀을 재편해 ‘자율규제부’를 새롭게 꾸린다.

보험소비자의 민원과 상담 처리를 위한 전담 조직도 마련된다. 협회는 민원 서비스와 생명보험 관련 상담, 보험가입조회제도 등의 업무가 보다 효율적으로 운영될 수 있도록 ‘민원서비스팀’을 신설하기로 했다.

지방 거주 소비자의 협회 접근성도 제고된다. 특히 전북지역 소비자의 상담 기능을 강화하고 보험설계사 시험 응시자의 편의성을 높이기 위해 호남지역본부(광주) 산하에 ‘전주지부’를 추가로 설치한다.

이번 조직개편을 통해 생명보험협회는 현행 4본부 11부 1실 21팀, 4지역본부 2지부 체제에서 4본부 12부 1실 21팀, 4지역본부 3지부 체제로 바뀐다.