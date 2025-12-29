(가칭)부산엔바이로주식회사 사업자 선정 총사업비 100억원 감소 및 악취 저감 대책 강화

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 29일 ‘수영하수처리시설 현대화사업’의 우선협상대상자로 (가칭)부산엔바이로주식회사를 선정했다고 밝혔다.

시는 2023년 사업제안서를 접수한 뒤 2024년 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터의 적격성 조사를 진행했다. 2025년에는 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의와 부산시의회 동의 절차를 거쳤다. 이어 올해 9월 제3자 제안공고를 실시했고 (가칭)부산엔바이로주식회사가 제출한 제안서에 대해 10월 15일 1단계 참가자격 사전심사(PQ)를 완료했다.

이후 공정한 사업 추진을 위해 기획재정부 지정 전문기관인 한국환경공단에 2단계 사업제안서 평가를 의뢰했으며 지난 12월 16일 기술 분야 12명, 가격 분야 3명 등 총 15명의 전문가로 구성된 평가단 심사를 거쳐 700점 이상을 획득한 (가칭)부산엔바이로주식회사를 우선협상대상자로 지정했다.

이번 제3자 제안공고를 통해 제출된 사업제안서는 최초 제안 대비 총사업비가 약 100억원 감소해 시 재정지원금 절감 효과가 기대된다. 특히 악취 대책의 경우 처리장 경계지점의 법정 기준보다 대폭 강화된 기준을 제시해 상부 공간을 이용하더라도 악취를 느끼지 못할 수준으로 보완됐다.

KDI 공공투자관리센터 적격성 조사 과정에서 제시된 사항을 반영해 총사업비와 총운영비, 수익률은 낮추고, 지역업체 참여 비율은 기존 40%에서 45%로 상향 조정했다. 이에 따라 지역 건설경기 활성화에도 기여할 것으로 전망된다. 처리시설 상부 공간은 전 연령층이 이용할 수 있도록 시민 의견을 수렴해 파크골프장과 어린이 복합문화시설 등 다양한 편의시설을 조성할 예정이다.

시는 우선협상대상자 선정에 따라 향후 협상과 사업시행자 지정 절차를 거쳐 2026년 공사 착공을 목표로 사업 추진에 박차를 가할 계획이다.