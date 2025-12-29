[헤럴드경제=최은지 기자] 이례적으로 따뜻한 12월 날씨로 개장을 미뤘던 서울 한강공원 눈썰매장이 오는 31일 정식으로 문을 연다. 올해는 단순한 체험장을 넘어 인기 캐릭터 ‘뽀로로’를 활용한 테마형 공간으로 탈바꿈했다.

서울시 미래한강본부는 최근 기온이 떨어지며 인공 눈 조성이 가능해짐에 따라 뚝섬·잠원·여의도 등 한강공원 눈썰매장 3곳을 31일부터 동시 운영한다고 29일 밝혔다.

이번 시즌의 가장 큰 특징은 국민 캐릭터 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’와 협업한 콘텐츠 강화다. 운영을 맡은 호스피탈리티 테크기업 H2O호스피탈리티(이하 H2O)는 자체 고객관리(CRM) 솔루션을 도입해 운영 효율을 높이고, 각 공원마다 차별화된 콘셉트를 적용했다.

뚝섬 눈썰매장은 ‘뽀로로 세계 눈축제’를 주제로 겨울 축제 분위기를 강조했으며, 잠원 눈썰매장은 ‘눈 덮인 뽀로로 숲속 마을’을 콘셉트로 동화 같은 풍경을 연출했다. 여의도 눈썰매장은 MZ세대에게 인기가 높은 캐릭터 루피를 전면에 내세워 ‘루피와 눈꽃파티’라는 테마로 꾸며졌다.

즐길 거리도 다양해졌다. 현장에서는 ‘뽀로로 싱어롱쇼’와 ‘캐릭터 퍼레이드’ 등 공연 프로그램이 진행된다. 편의시설도 확충해 수백 명을 동시에 수용할 수 있는 대형 푸드존을 조성, 국내외 방문객을 위한 다양한 메뉴를 선보인다.

차승민 H2O 실장은 “날씨 이슈로 개장이 다소 늦어진 만큼 더 안전하고 즐거운 경험을 제공하기 위해 만반의 준비를 마쳤다”며 “단순한 눈썰매장을 넘어 복합 문화 공간으로서 특별한 추억을 선사할 것”이라고 말했다.

한강 눈썰매장은 내년 2월 28일까지 운영된다. 온라인 티켓 예매와 공연 일정 등 세부 사항은 영유아 콘텐츠 플랫폼 ‘키즈노트’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.