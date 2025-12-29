전자문서 전문기업 ㈜에이씨엔에스(대표 양진서)는 자사의 시각장애인 디지털 접근성 지원 솔루션 ‘다큐브레일(Docu Braille V1.0)’이 우리은행 인터넷뱅킹 서비스에 적용했다고 29일 밝혔다.

이번 적용은 시각장애 고객이 인터넷뱅킹에서 계좌조회, 거래내역 조회 등 주요 조회 화면 정보를 점자 형태로 확인할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 시각장애 고객의 비대면 금융 이용 편의성을 높이고, 보다 독립적인 정보 접근을 가능하게 했다는 설명이다.

다큐브레일은 웹페이지(HTML)뿐 아니라 한글(HWP/HWPX), 워드(DOC/DOCX), PDF, 텍스트(TXT), ODT, 전자책(EPUB), 음성도서(DAISY) 등 다양한 전자문서를 서버에서 자동 점역해 시각장애인의 정보 습득 방식으로 제공하는 솔루션이다. 점역 결과는 전자점자 파일(BRL/BRF)로 제공된다. 또한 비시각장애인 담당자가 점역 결과를 확인할 수 있도록 묵자/점자 비교 화면(웹)도 제공해 운영·검수 편의성까지 고려한 것이 특징이다.

에이씨엔에스 관계자는 “비대면 금융 이용이 확대되는 환경에서 시각장애 고객이 필요한 정보를 스스로 확인할 수 있는 접근성은 매우 중요하다”며 “다큐브레일을 통해 금융권을 포함한 다양한 디지털 서비스 영역에서 정보 접근성 개선에 지속적으로 기여하겠다”고 말했다.