폐기물 재활용률 99.7% 기록 슬래그 등 부산물의 고부가가치 자원화 실현

[헤럴드경제=서재근 기자] 세아베스틸이 국내 철강 업계 최초로 글로벌 안전인증 기관인 ‘UL 솔루션즈’로부터 ‘폐기물 매립 제로(ZWTL)’ 인증 최고 등급인 ‘플래티넘’을 획득했다고 29일 밝혔다.

ZWTL 인증은 기업의 자원순환 노력을 평가하는 국제 지표로, 사업장에서 발생하는 폐기물을 매립하지 않고 자원으로 재활용하는 비율에 따라 등급을 부여한다. 재활용 비율에 따라 ▷실버(90~94%) ▷골드(95%~99%) ▷플래티넘(100%) 등급으로 나뉘며, 최고 등급인 플래티넘은 실질 재활용률 100%에 준하는 99.5% 이상을 충족해야 획득할 수 있다. 세아베스틸은 이번 심사에서 최종 재활용률 99.7%를 기록해 폐기물 매립 제로 달성 성과를 공식적으로 인정받았다.

특수강 제조 공정은 철스크랩에 다양한 합금철을 더해 내구성, 내열성 등 고기능성을 구현해야 하는 공정의 특성상 슬래그, 분진 등 다양한 부산물이 필연적으로 대량 발생한다. 특히 제강·압연 공정에서 발생하는 폐기물은 물리·화학적 성질이 복잡하고 발생량도 많아 재활용 난이도가 높다.

세아베스틸은 설비 및 운영 시스템을 전면 강화해 제강·압연 공정을 포함한 특수강 전 공정에서 높은 재활용률을 구현함으로써, 국내 철강 업계 최초로 폐기물 매립 제로 인증 플래티넘 등급을 확보했다.

실제로, 세아베스틸은 자원 선순환 체계 강화를 위해 공장 내 ‘부산물 자원화 센터’를 구축하고, 재활용 용도 확대를 위한 기술 개발과 설비 투자를 지속해 왔다. 전기로 및 정련 슬래그를 아스콘·콘크리트 골재, 초속경 시멘트 등으로 재활용하는 기술을 개발·상용화했으며, 지난 4월에는 안정적인 정련 슬래그 공급을 위해 공장 내 분말 흡입 장치와 사일로를 설치하는 등 약 30억원의 설비 투자도 완료했다.

또한, ESG(환경·사회·지배구조) 정보의 통합 관리를 위해 자체 개발한 ‘SHE(Safety, Health, Environment) 통합시스템’을 운영하며 폐기물 배출량 관리 등 관련 정보의 투명성을 높이고 있다.

세아베스틸은 이번 인증을 계기로 폐기물 관리 시스템을 한층 고도화할 방침이다. 제조 공정 내외에서 발생하는 다양한 산업 부산물과 폐자원을 고부가가치 친환경 대체 원료로 전환하는 ‘업사이클링’ 기술을 개발하고, 생산 공정에 적극 활용해 자원 순환 효율을 극대화함으로써 ‘지속가능한 친환경 공장’을 구축을 추진한다는 계획이다.

세아베스틸 관계자는 “이번 폐기물 매립 제로 인증 플래티넘 등급 획득은 세아베스틸이 환경 영향을 최소화하는 친환경 생산 체계를 구축해 나가고 있음을 국제적으로 인정받은 결과”라며, “앞으로도 기술 혁신과 자원 순환을 바탕으로 ESG 경영 강화해 지속가능한 철강 산업의 미래를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.