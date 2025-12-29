[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 국내 대표 골프 플랫폼인 스마트스코어가 회원들의 필드 스코어 데이터를 담은 ‘2025 연말결산 리포트-스코어편’을 공개했다.

연말결산 리포트에는 올해 1월 1일부터 11월 30일까지 스마트스코어 앱에 자동 전송된 스코어와 회원이 종이 스코어카드를 촬영해 입력한 18홀 라운드 스코어를 집계한 결과를 담았다. 데이터의 신뢰도를 높이기 위해 회원이 직접 입력한 스코어는 제외했다.

스마트스코어에 따르면 2025년 스마트스코어 앱에 18홀 라운드를 등록한 골퍼들의 평균 타수는 92.1타로 남성이 평균 91.3타, 여성이 평균 93.6타를 기록했다.

연령대 별로는 70대가 87.1타, 60대가 88.1타, 50대가 90.6타로 낮은 평균 스코어를 기록했다. 지난해와 동일하게 연령대가 높을수록 평균 타수가 낮게 나타났는데 이는 구력의 힘을 다시 한번 입증한 데이터다.

거주 지역별 평균 스코어 순위에서는 90.8타를 기록한 전라가 1위를 차지했다. 2위는 평균 스코어 91.6타의 경상, 3위는 91.8타를 기록한 충청이었다. 서울과 경기 지역 골퍼들의 평균 타수는 각각 92.3타, 92.2타로 비슷한 수준이었다.

2025년 처음으로 100타 이하의 스코어를 기록한 ‘깨백’ 회원은 약 15만 2천명이며 처음으로 80타 이하의 싱글 스코어를 기록한 회원은 4만 5천명으로 집계됐다. 또한 2025년 초 세웠던 자신의 목표 핸디캡을 달성한 회원은 1,891명으로 확인됐다.