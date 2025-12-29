라스베이거스 ‘유레카 파크’에 전시관 마련 삼성전자 “성장 발판 마련할 수 있도록 지원”

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 ‘CES 2026’에서 ‘C랩 전시관’을 운영하며 스타트업의 글로벌 시장 진출을 지원한다. 삼성의 스타트업 육성 프로그램인 ‘C랩’을 통해 성장한 기업들이 CES 혁신상을 대거 수상하며 기술 경쟁력도 입증했다.

삼성전자는 내년 1월 6일부터 9일까지 열리는 CES 2026에서 라스베이거스 베네시안 엑스포 내 ‘유레카 파크’에 C랩 전시관을 마련하고, 총 15개 스타트업이 참여해 AI, 로봇, 디지털 헬스 등 다양한 분야의 혁신 기술과 서비스를 선보일 예정이라고 밝혔다.

이번에 참가하는 스타트업은 삼성전자가 직접 외부 스타트업을 육성하는 ‘C랩 아웃사이드’ 8개사, 대구창조경제혁신센터와 공동 육성한 스타트업 1개사, 임직원 사내벤처 프로그램인 ‘C랩 인사이드’ 2개사, 삼성금융네트웍스가 운영하는 ‘삼성금융 C랩 아웃사이드’ 4개사로 구성됐다.

특히 참가 기업 15곳 가운데 7곳이 대구·광주·경북 등 지역 기반 스타트업으로, C랩 전시관 운영 이래 역대 최대 규모다. 삼성전자는 2023년부터 C랩 아웃사이드를 지역으로 확대하며 수도권 중심의 창업 구조를 완화하고, 지역 내 유망 스타트업이 자생적으로 성장할 수 있는 생태계 조성에 주력해왔다.

이병철 삼성전자 창의개발센터장 상무는 “삼성전자는 C랩 스타트업이 글로벌 시장에서 혁신적인 기술력을 검증 받고 성장의 발판을 마련할 수 있도록 CES 전시를 지원하고 있다“며 ”올해는 대구·광주 등 지역 스타트업의 참여가 확대되면서 C랩 생태계가 한층 더 확장된 모습을 보여줄 것으로 기대한다“고 말했다.

지역 C랩 스타트업의 성과도 가시화되고 있다. ‘C랩 아웃사이드 경북’ 출신 스타트업 ‘리플라’는 플라스틱 재활용 기술을 기반으로 CES 2026 혁신상을 수상하며 기술 경쟁력을 인정받았다. 리플라는 미생물을 활용해 재생 플라스틱의 순도를 높이는 솔루션을 개발했다.

사내벤처 육성 프로그램인 ‘C랩 인사이드’에서 출발한 혁신 과제들도 CES 현장에서 공개된다. 올해는 AI 기반 영상 편집 설루션과 전문가 지식 기반 AI 전자제품 추천 서비스 등 2개 과제가 전시된다.

한편 C랩을 통해 육성된 스타트업들은 미국소비자기술협회(CTA)가 선정한 ‘CES 2026 혁신상’에서 최고혁신상 2개를 포함해 총 17개의 혁신상을 수상했다. 최고혁신상을 받은 기업들은 모두 C랩 인사이드에서 출발해 분사한 스핀오프 기업으로, 삼성 사내벤처의 기술력과 성장 가능성을 다시 한 번 입증했다.

삼성전자는 2012년 C랩 인사이드를 도입한 이후 현재까지 사내벤처와 외부 스타트업 총 959개사를 육성했다. 삼성전자는 향후에도 C랩을 통해 스타트업과의 동반 성장을 이어가며 글로벌 혁신 생태계 확장에 기여한다는 방침이다.