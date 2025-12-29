내일보장택배 서비스 지역 확대…1월부터 수도권까지

[헤럴드경제=박연수 기자] 편의점 CU가 국내 택배 배송사를 롯데글로벌로지스로 일원화한다고 29일 밝혔다.

BGF리테일에 따르면 일반택배, 반값택배, 방문택배, 내일보장택배 등 서비스에 따라 분산돼 있던 CU 국내 택배 배송사가 내년 1월 1일부터 롯데글로벌로지스로 통일된다.

CU 자체 물류망을 사용하던 반값택배는 롯데글로벌로지스로 업무가 이관되면서 기존 최대 6일이던 배송기간이 3일로 줄어든다. CU 반값택배 운임은 500g 이하 1800원, 1㎏ 이하 2100원, 5㎏ 이하 2700원이다.

매일 오후 6시 전에 접수하면 다음 날 배송되는 ‘내일보장택배’의 서비스 지역도 서울 지역에서 인천·경기 등 수도권으로 확장된다.

연정욱 BGF네트웍스대표는 “배송사 일원화를 통해 배송 시간 단축과 커버리지 확대로 소비자가 느낄 수 있는 택배 서비스 품질을 획기적으로 높일 것”이라며 “앞으로도 고객 관점의 다각적인 서비스 업그레이드를 통해 생활 속 가장 가까운 택배 플랫폼으로 진화하겠다”고 말했다.