“현 전선 고려해 지체 없이 철수해야”

[헤럴드경제=정목희 기자] 러시아가 블라디미르 푸틴 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 통화 직후, 우크라이나에 전쟁 종식을 위해 동부 돈바스 지역을 완전히 포기하라고 다시 한 번 압박했다.

로이터 통신 등에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 28일(현지시간) 기자들에게 미·러 정상이 이날 통화에서 일시적 휴전은 분쟁을 장기화시킬 뿐이라는 데 의견을 같이했다고 밝혔다.

우샤코프 보좌관은 “러시아와 미국 대통령은 우크라이나와 유럽이 국민투표 준비 등을 명분으로 제안한 임시 휴전 방안이 갈등을 장기화하고 적대 행위 재개 위험을 내포한다는 점에서 유사한 견해를 갖고 있다”고 말했다.

그러면서 적대 행위를 종식하기 위해선 우크라이나가 돈바스에서 “지체 없이” 철수하는 “대담한 결정”을 내려야 한다고 촉구했다.

그는 “현재 전선 상황을 고려할 때, 우크라이나 정권이 돈바스에 관해 이러한 결정을 내리는 것이 합리적일 것”이라고 강조했다.

러시아는 도네츠크주와 루한스크주를 통칭하는 돈바스를 완전히 장악하지 않고서는 전쟁을 끝내지 않겠다는 입장을 종전 협상 과정에서 거듭 밝혀왔다.

러시아는 개전 후 루한스크를 완전히 장악했고 도네츠크도 5분의 4가량 차지하고 있다.

우크라이나는 도네츠크 중서부의 요새를 러시아 추가 침공을 저지할 마지노선으로 삼아 서부의 주요 도시에서 통제권을 유지하고 있다.

최근 우크라이나가 미국과 협의된 내용이라면서 공개한 종전안에는 격전지 도네츠크에 비무장지대를 설치하고 우크라이나가 병력을 물리는 면적만큼 러시아도 최전선에서 철수해야 한다는 내용이 포함됐다. 그러나 러시아가 이러한 돈바스 조정안을 수용할 가능성은 낮다는 관측이 나온다.

우샤코프 보좌관은 이날 양국 정상의 통화는 트럼프 대통령의 요청으로 1시간 15분간 진행됐다면서 “트럼프 대통령은 합의 도달의 실질적 전망에 대한 러시아 측 평가를 주의 깊게 경청했다”고 말했다.

그는 “트럼프 대통령은 전쟁을 가능한 한 빨리 끝내는 것이 정말로 필요하다는 생각을 끈질기게 강조했으며, 미국과 러시아, 우크라이나 간에 열리고 있는 경제 협력의 인상적인 전망에 관해 이야기했다”고 전했다.