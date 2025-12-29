항동초, 신도림초등학교, 삼성어린이집 인근에 후면단속 방식 신설 장비 4대 설치

항동어린이집, 고척초등학교 인근에 기존 장비 2대 이설

푸른 하늘 아래 노란색 무인교통단속 장비가 설치된 도로의 모습이다.제한속도 50킬로미터 표지판과 ‘어린이 보호구역’ 텍스트가 보인다.
[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 어린이와 보행자의 안전 강화를 위해 지역 내 보호구역 내 무인교통단속장비 신설·이설 사업을 완료했다.

이번 사업은 올해 초 확보한 서울시 예산을 통해 차량 감속이 필요하고, 교통사고 위험이 높은 보호구역을 중심으로 올해 1월부터 8월까지 약 8개월간 진행됐다.

무인교통단속장비는 총 6개소(△항동초등학교 인근 2개소 △항동어린이집 △고척초등학교 △신도림초등학교 △삼성어린이집)에 설치됐다.

이 중 항동초등학교, 신도림초등학교, 삼성어린이집에는 후면단속 방식의 신설 장비 4대를 새롭게 설치하고, 항동어린이집과 고척초등학교 인근에는 기존 장비 2대를 교통 여건에 맞춰 이설했다.

구는 신호·과속 단속 기능을 갖춘 장비 운영을 통해 보호구역 내 과속과 신호위반을 효과적으로 억제할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

장인홍 구로구청장은 “보호구역은 무엇보다 안전이 최우선인 공간”이라며 “앞으로도 교통사고 예방을 위한 시설 개선과 안전 정책을 지속적으로 추진해 아이와 주민 모두가 안심할 수 있는 보행 환경을 만들겠다”고 말했다.


