2026년 1월 1일 직매립 금지 시행 앞두고‘생활폐기물 직매립 금지 대응 TF’ 구축 교차반입·민간위탁·적환장 활용 ‘3중 비상 대응 체계’로 처리 공백 최소화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“직매립 금지는, 오히려 증명의 무대... 추가 소각장 없이도 충분히 해낼 것”

박강수 마포구청장이 2026년 1월 1일부터 수도권 매립지 생활폐기물 직매립이 금지됨에 따라 폐기물 대란을 사전에 예방하고 구민 불편을 최소화하기 위해‘생활폐기물 직매립 금지 대응 폐기물 처리계획’을 수립하고 ‘생활폐기물 직매립 금지 대응 TF’를 구성·운영한다며 강조한 말이다.

마포구는 평상시 발생하는 생활폐기물을 지역 내 공공소각장인 마포자원회수시설에서 전량 소각 처리하고 있어, 직매립 금지 시행 이후에도 기본 처리 체계는 안정적으로 유지될 것으로 보고 있다.

이번 대응은 연간 평균 50일 정도 발생하는 소각장 대·소정비 기간에 처리 여력이 일시적으로 감소하는 상황에 대비, 매립지로 반출하던 물량을 2026년부터 자치구 간 교차반입과 민간처리시설 위탁 처리로 전환하는 데 초점을 맞췄다.

아울러 단기적인 처리 전환에 그치지 않고, 소각 처리 물량을 지속적으로 줄여 나가는 방향으로 폐기물 처리 체계를 개선해 나갈 방침이다.

그간 마포구는 서울특별시 마포구 폐기물 감량에 관한 조례를 제정하는 등 쓰레기 발생량을 줄이기 위한 감량·재활용 정책도 병행, 소각·매립 부담을 낮추는 데에 힘써왔다.

대표적으로 마포구는 사업장폐기물 자체 처리 강화를 통해 2024년 기존업체 56개소에 더해 신규 업체 8곳을 추가 발굴해 처리 기반을 확대했다. 또 커피박 수거와 폐봉제원단 재활용 등 생활 속 자원순환 사업도 함께 추진하며 감량·재활용 체계를 강화하고 있다.

이러한 정책은 직매립 금지 시행 이후에도 폐기물 처리 부담을 낮추고, 안정적인 처리 체계를 뒷받침하는 기반이 될 것으로 기대된다.

12월부터 운영하고 있는 ‘생활폐기물 직매립 금지 대응 TF’는 깨끗한마포과를 중심으로 자원순환과, 예산정책과, 재무과 등 핵심 부서가 참여해 ▲폐기물 처리 현황 실시간 모니터링 ▲민간처리업체 협력 네트워크 강화 ▲대응 예산의 적기 집행 등을 중점 과제로 추진한다.

또, 생활폐기물 처리 전반에서 소각량을 단계적으로 줄여 나가기 위한 감량 대책과 재활용률을 높이기 위한 방안까지 함께 검토·추진하며 상시적인 처리체계 개선 역할을 수행할 계획이다.

아울러 구는 2025년 12월 민간처리 대행용역 입찰 계약을 완료, 처리 체계가 안정화될 때까지 ‘생활폐기물 직매립 금지 대응 TF’를 중심으로 현황을 상시 모니터링하고 비상 대응을 지속하는 등 2026년 직매립 금지 시행 이후에도 폐기물 수거·처리 체계를 흔들림 없이 유지해 나갈 계획이다.

박강수 마포구청장은 “직매립 금지 시행은 위기이기도 하지만, 추가 소각장 설치 없이도 감량과 재활용, 안정적인 처리 전환으로 충분히 대응할 수 있음을 증명하는 기회가 될 수 있다”며 “TF를 중심으로 교차반입, 민간처리, 적환장 활용 등 가용 수단을 체계화해 폐기물 처리 대란을 예방, 안정적인 처리 체계를 안정적으로 유지시켜 나가겠다”고 말했다.