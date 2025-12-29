[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 내년부터 농식품 바우처 지원사업을 확대 시행한다고 29일 밝혔다.

기존 대상은 생계급여 수급가구 중 임산부, 영유아, 아동이 포함된 가구였으나 내년부터는 청년(1992년 1월 1일 이후 출생자) 포함 가구로 지원대상을 확대해 보다 폭넓은 계층이 지원 받을 수 있도록 개선했다.

또 지원 품목에 임산물(수실류, 버섯류, 산나물류)이 추가 되고, 기간을 10개월에서 연중 지원으로 늘려 보다 안정적인 먹거리 지원을 이어갈 계획이다.

바우처는 과일, 채소, 두부 등 신선식품을 구입할 수 있는 카드 형식으로 발급되며 4인 가구 기준 월 10만원으로 가구원 수에 따라 차등 지원한다.

주소지 관할 읍‧면사무소와 ARS 전화, 온라인 (농식품바우처 누리집)을 통해 신청할 수 있고 기존의 바우처 이용 가구가 자격요건을 유지하는 경우 별도의 신청 없이 자동으로 연장 처리된다.

칠곡군 관계자는 “농식품바우처 사업을 통해 취약계층에 건강한 먹거리를 지원하고 소비 촉진으로 지역경제에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대된다”며 ”앞으로도 촘촘한 사회안전망을 구축해 누구나 건강한 식생활을 누릴 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.