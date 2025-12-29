631년째 종로의 아침이 열립니다, 신년 카운트다운 및 해맞이 축제 9개 빌딩 디지털 사이니지에 ‘한국의 시간을 달려 미래로 향하는 붉은 말’ 콘텐츠 동시 송출 6시 30분부터 인왕산 청운공원에서는 해맞이 축제… 일출 관람, 만세삼창, 청와대 대고각 북치기

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 2026년 병오년 새해를 맞아 광화문광장과 인왕산에서 신년 카운트다운과 해맞이 축제를 개최한다.

광화문스퀘어 옥외광고물 자유표시구역에서 여는 신년 카운트다운 행사는 31일 오후 11시부터 자정 이후 30분까지 총 1시간 30분간 이어진다.

광화문스퀘어 민관 합동협의회, 동아일보사, KT, 디지틀조선일보, 한국콘텐츠진흥원 등 총 9개 기관이 참여해 자유표시구역 내 설치된 디지털 사이니지로 국내 최대 규모의 카운트다운 쇼를 동시 송출하는 장관을 연출할 계획이다.

이날 행사의 백미는 ‘한국의 시간을 달려 미래로 향하는 붉은 말’ 콘텐츠다. 붉은 말의 불꽃 에너지를 중심으로 한국의 역사, 정체성, 문화적 자산, 세계적인 힘, 미래 비전을 7개 장면으로 풀어낸 초대형 몰입형 미디어아트 작품이다. 광화문이라는 상징적인 공간을 캔버스 삼아 한국이 걸어온 길과 앞으로 나아갈 미래를 장엄하고 아름다운 비주얼 언어로 표현했다.

아울러 한국 전통을 살린 광화문 패션로드와 윤민수, 바밍타이거 등 유명 아티스트들의 공연도 예정돼 있다.

또 6시 30분부터는 청운공원에서 제25회 인왕산 해맞이 축제를 진행한다. 새해 첫 일출을 감상하며 가족, 이웃의 건강과 행복을 기원하고 주민들이 하나 되는 자리로 꾸민다.

1부 해맞이 행사는 축하공연과 개회 선언, 일출 관람, 만세삼창으로 구성했다. 2부에서는 청와대 분수광장 내 대고각으로 이동해 북치기를 진행한다. 새해 소원지 달기, 가훈 써주기, 포토존 등 다양한 부대행사도 마련해 참여자들의 즐거움을 더한다.

정문헌 구청장은 “병오년의 첫 순간을 사랑하는 가족, 친구 등과 광화문광장과 인왕산에서 뜻깊게 시작해 보길 바란다”며 “2026년에도 종로모던의 연속성을 살려 공존공영 종로를 만드는 데 집중하겠다”고 밝혔다.