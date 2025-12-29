1일 개화산 정상서 해맞이 행사… 구민 3000여 명과 첫 일출 팝페라·국악공연부터 AI 신년운세까지 다채로운 새해맞이

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 2026년 1월 1일 병오(丙午)년 붉은 말의 해를 맞아 개화산 정상(금낭화로17길 213)에서 ‘2026 개화산 해맞이 행사’를 개최한다.

개화산은 해발 128m의 도심 속 산으로, 한강을 사이에 두고 행주산성과 마주한 강서구의 대표적인 해맞이 명소다.

이번 행사는 새해 첫 해를 구민과 함께 바라보며 55만 강서구민의 건강과 행복을 기원하고, 강서의 힘찬 출발을 다짐하기 위해 마련됐다.

행사는 오전 6시 30분부터 시작된다. 시낭송을 시작으로 길놀이, 팝페라 공연과 타악 공연이 차례로 펼쳐지며 새해 아침의 분위기를 힘차게 연다.

오전 7시 30분부터는 본행사가 진행된다. 개회 선언과 함께 액운을 물리치고 건강과 재물이 깃들기를 기원하는 ‘대북타고’가 세 차례 울려 퍼지고, 진교훈 강서구청장이 새해 덕담과 신년 메시지를 전한다. 이어 참여 주민들이 새해 소망을 나누는 시간도 마련된다.

일출 예정 시각인 오전 7시 47분에는 해돋이 카운트다운과 함께 축포 퍼포먼스가 펼쳐지며, 참석자들은 떠오르는 태양을 바라보며 서로 새해 인사를 나누는 화합의 시간을 갖는다.

행사장 곳곳에서는 부대행사도 운영된다. 병오년을 상징하는 붉은 말 탈인형과 함께하는 포토존을 비롯해 ▲AI 신년운세 ▲AI 소원 사진 ▲대형 에어벌룬 소망 쓰기 등 참여형 프로그램이 마련돼 있다. 추위를 녹일 수 있도록 따뜻한 소망차 나눔도 함께 진행된다.

구는 많은 인파가 모일 것으로 예상됨에 따라 안전관리에도 총력을 기울인다. 강서소방서, 강서경찰서, 전기안전공사 등 관계기관과 합동점검반을 구성해 사전 현장 점검을 실시하고, 행사 당일에는 주요 동선과 위험 구간에 안전요원을 집중 배치한다.

또 의료진과 구급차를 현장에 상시 대기시키는 등 응급 상황 발생 시 신속히 대응할 계획이다.

진교훈 강서구청장은 “개화산에서 맞이하는 새해 첫 해가 구민 한 분 한 분에게 희망과 용기를 전하는 출발점이 되길 바란다”며 “병오년 붉은 말처럼 역동적으로 도약하며, 구민과 함께 미래를 키우고 성과는 함께 나누는 강서를 만들어 가겠다”고 말했다.