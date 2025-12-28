[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 교육청, 초록우산어린이재단 대구본부, 대구사회복지관협회와 협력해 가족 돌봄 부담으로 학업과 일상생활에 어려움을 겪는 아동 및 청년 118명에게 총 2억2160만원을 지원했다고 28일 밝혔다.

대구시는 지난 3월부터 고령·장애·질병 등이 있는 가족을 돌보느라 돌봄의 책임을 떠안은 아동과 청년을 발굴했다.

지원 대상은 초등학생 10명, 중학생 41명, 고등학생 45명, 대학생 16명, 기타 6명 등 총 118명이다.

이후 기업 및 기관 후원 등으로 마련한 기금을 활용해 선정된 이들에게 1인당 100∼200만원 내외의 ‘자기 돌봄비’를 지급해 교재비, 자격증 취득, 심리 상담 등을 위해 활용하도록 했다.

대구시는 앞으로 가족돌봄 아동·청년에 대한 사회적 인식을 확산하는 한편 관련 조례 및 중장기 계획과 연계해 발굴 체계를 고도화할 예정이다.

또 고립 위험가구 등 복지 사각지대 전반을 포괄하는 생애주기별 통합돌봄·교육·청년·고립 예방 정책과의 연계를 강화해 지역 기반의 지속 가능한 돌봄 안전망을 견고히 할 계획이다.

김태운 대구시 보건복지국장은 “이번 성과는 행정의 제도적 기반과 민간의 전문성, 현장성이 결합된 협력형 돌봄 모델의 가능성을 확인한 사례”라며 “모든 아동과 청년이 돌봄 부담으로 삶과 미래가 제약받지 않도록 체감도 높은 맞춤형 지원을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.