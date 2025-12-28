국민경제자문회의·국가과학기술자문회의 부의장에 김성식·이경수 농림축산식품부 차관 김종구·국토교통부 2차관 홍지선 대통령 정무특보 조정식·정책특보 이한주

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 초대 기획예산처 장관에 이혜훈 전 의원을 지명했다고 대통령실이 28일 밝혔다.

이규연 홍보소통수석은 이날 오후 청와대 춘추관에서 인사 관련 브리핑을 열고 “장관급 3명, 차관 2명, 특별보좌관 2명을 각각 인사했다”고 전했다.

새 기획예산처 장관에는 이혜훈 전 의원이 발탁됐다. 이 후보자는 바른미래당 내 이른바 ‘유승민계’로 분류됐던 인사로, 보수 진영에서 활동해 온 만큼 파격적인 인사로 평가된다.

다음으로 국민경제자문회의 부의장엔 김성식 전 의원을 임명했다. 김 전 의원 또한 야권인 바른미래당에서 활동해 온 인사다.

이 대통령은 또한 국가과학기술자문회의 부의장에 이경수 현 인애이블퓨전 의장을, 농림축산식품부 차관에 김종구 식량정책실장을 발탁했다.

이어 국토교통부 2차관엔 홍지선 현 남양주시 부시장을 발탁했다.