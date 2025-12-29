전기·가스요금 바우처 230만곳 지원 폐업 점포 철거비 최대 600만원 상향 정책자금 3.3조 투입해 금융애로 해소

[헤럴드경제=최은지 기자] 중소벤처기업부가 내년도 소상공인 지원 예산을 역대 최대 규모인 5조 4000억원으로 편성했다. 인공지능(AI)과 디지털 전환을 핵심 축으로 삼아 소상공인의 경영 회복과 체질 개선을 동시에 지원한다는 방침이다.

중기부는 29일 이같은 내용을 담은 ‘2026년 소상공인 지원사업·융자 통합 공고’를 실시한다고 밝혔다.

전체 예산 중 지원사업은 총 26개 사업 1조 3410억원 규모로, 전년 대비 64%(5240억원) 대폭 증액됐다. 정책자금은 3조 3620억원 규모로 운용된다.

이번 정책의 핵심은 ‘안전망 강화’와 ‘미래 성장 동력 확보’다.

우선 소상공인의 고정비 부담을 덜기 위한 지원이 확대된다. 중기부는 내년 전기·가스요금 등 공과금과 4대 보험료 등에 사용할 수 있는 ‘경영안정바우처’ 예산으로 5790억원을 편성했다. 연 매출 1억 400만원 미만 영세 소상공인 약 230만개사가 대상이며, 업체당 최대 25만원을 지원한다.

폐업 소상공인의 재기를 돕는 ‘희망리턴패키지’ 예산도 올해 2450억원에서 내년 3056억원으로 늘어난다. 점포 철거비 지원금 상한액은 기존 400만원에서 600만원으로 상향 조정됐다. 재기 사업화 자금의 경우 정부 지원 한도는 2000만원으로 유지하되, 자부담률을 기존 100%에서 50%로 낮춰 진입 문턱을 낮췄다.

금융 부담 완화를 위한 대환대출 요건도 완화된다. 중·저신용 소상공인을 대상으로 하는 대환대출의 대상 채무 인정 기간을 기존 ‘2024년 7월 3일 이전’에서 ‘2025년 6월 30일 이전’ 취급분으로 확대했다. 특히 사업 용도로 사용한 가계대출의 대환 한도를 기존 1000만원에서 5000만원으로 대폭 늘려 자금 융통의 숨통을 틔울 계획이다.

소상공인의 성장 단계별 맞춤형 지원도 강화된다. 지역 특색을 살린 ‘글로컬 상권’ 6곳을 신규 선정해 지원하는 등 지역 상권 활성화에 150억원을 투입한다. 또한 내수 기업을 수출 기업으로 키우는 ‘글로컬 소상공인 육성’ 사업에 95억원을, AI 기술을 활용해 제품과 서비스를 고도화하는 사업에 144억원을 각각 신규 배정했다.

정책자금 운용 방식도 개선된다. 비수도권 및 인구 감소 지역 소상공인에게 정책자금의 60% 이상을 우선 배정하고, 금리를 0.2%포인트 우대한다. 접근성 제고를 위해 정책자금 대리대출 취급 은행에 인터넷전문은행인 토스뱅크를 새롭게 포함했다.

한성숙 중기부 장관은 “소상공인이 변화하는 경영 환경에 스스로 대응하고 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 초점을 뒀다”며 “AI·디지털 전환 등 정책 수단을 현장에 맞게 연계해 실질적인 변화를 만들어낼 것”이라고 밝혔다.