[헤럴드경제=장연주 기자] 아랍에미리트 두바이의 한 5성급 호텔에서 20대 항공 승무원이 전 남편에게 살해되는 사건이 발생했다. 전 남편은 아내가 상류층을 상대로 성 접대를 하는 ‘VIP 콜걸’이라고 의심해 집착을 보여온 것으로 조사됐다.

23일(현지 시각) 영국 더선에 따르면, 지난 주 두바이의 보코 보닝턴 호텔에서 러시아 국적의 항공 승무원 아나스타시아(25)가 흉기에 찔려 사망했다.

수사 당국에 따르면, 피해자는 호텔 직원에 의해 객실 내부에서 발견됐으며 현장에 다량의 혈흔과 함께 피해자의 목과 상체, 팔다리 등에서 최소 15차례 이상의 자상이 확인됐다.

경찰은 유력 용의자인 러시아 국적의 전 남편 알베르트 모건(41)을 살인 혐의로 체포했다.

모건은 범행 직후 두바이를 떠나 러시아로 도피했지만 현지 경찰이 확보한 CCTV 영상과 이동 동선을 토대로 신원이 특정돼 러시아에 도착하자마자 현지 수사기관에 의해 체포됐다.

수사 결과, 모건은 전 아내인 아나스타시아가 상류층을 상대로 성 접대를 하는 ‘VIP 콜걸’이라고 의심하며 강한 집착을 보여온 것으로 조사됐다.

그는 이혼을 한 뒤에도 스토킹을 지속해왔고, 승무원인 아나스타시아 몰래 두바이까지 따라간 것으로 파악됐다. 이후 그는 호텔 투숙객으로 위장해 세탁실에서 가운을 몰래 훔쳐 입은 뒤 호텔 직원에게 접근해 피해자의 객실에 들어간 것으로 확인됐다.

모건은 경찰 조사에서 “얼굴에 초록색 페인트를 끼얹고 가위로 머리카락을 모두 잘라 버릴 계획을 세웠다”고 주장했다.

하지만 객실 안에서 두 사람 사이에 몸싸움이 벌어지면서 계획이 틀어졌고, 결국 모건이 흉기를 사용해 피해자를 살해한 것으로 수사 당국은 보고 있다.

한편, 숨진 아나스타시아는 러시아 항공사 포베다 소속 승무원으로 근무해왔다. 두 사람은 약 2년간 결혼생활을 한 뒤 이혼했지만 이혼 뒤에도 갈등이 지속돼 온 것으로 조사됐다.