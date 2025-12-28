컴퓨터 기초부터 인공지능 활용까지…12월 29일부터 30일까지 선착순 접수 65세 이상 어르신 대상 특화 교육 및 비대면 온라인 강의 병행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 29일부터 30일까지 ‘구민정보화교육’ 수강생을 선착순 모집한다.

구민정보화교육은 변화하는 경향에 맞춰 구민의 디지털 역량 강화와 정보 격차 해소를 위해 컴퓨터 기초, 스마트폰 활용, 키오스크 사용법, 인공지능(AI) 체험 등 실생활에 유용한 다양한 과정으로 매월 진행된다.

이번 교육은 내년 1월 한 달 동안 △구로구청 △구로2동 자치회관 △구로4동 자치회관 △고척1동 주민센터 △구로문화원(제1·2교육장) 관내 5개소에서 대면으로 진행된다.

특히 디지털 기기 사용에 어려움을 느끼는 65세 이상 어르신을 위해 ‘어르신 디지털 트레이닝’과 ‘어르신 생활 디지털 교육’ 과정이 별도로 운영된다.

해당 과정에는 무인 안내기(키오스크)를 직접 활용해 보는 현장실습 시간이 포함돼 어르신들의 실질적인 디지털 적응을 돕는다.

수강 신청은 오는 29일부터 30일까지 이틀간 구로구청 누리집(자주찾는메뉴→구로교육→정보화교육)에서 선착순으로 진행된다. 어르신 디지털 트레이닝, 컴퓨터 기초, 인터넷 기초, 스마트폰 기기 사용, 스마트폰 기본 앱 활용 과정은 오전 9시부터 전화 또는 온라인 신청이 가능하며, 그 외 일반 정규 및 특강 과정은 오전 10시부터 온라인으로만 신청할 수 있다.

1인당 최대 2개 과정까지 신청할 수 있으며, 수강료는 정규과정 1만원, 특강과정 5천원이다. 단, 55세 이상 구민, 기초생활수급자, 장애인 등은 증빙 서류 확인 후 수강료가 면제된다.

자세한 사항은 구로구청 누리집 새소식 게시판에서 확인할 수 있다.

또, 직접 방문이 어려운 구민을 위해 ‘구로구 정보화교육’ 유튜브 채널에서 비대면 온라인 교육을 실시한다. 별도의 신청 절차 없이 누구나 온라인 교육 채널에서 무료로 시청할 수 있으며, 강의 종료 후에도 1월 30일 오후 6시까지 복습 시청이 가능하다.

장인홍 구로구청장은 “급변하는 디지털 환경에서 구민들이 소외되지 않도록 맞춤형 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.