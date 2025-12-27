[헤럴드경제=민성기 기자] 구글이 계정 로그인에 사용되는 대표 이메일(지메일)의 주소를 변경할 수 있는 기능을 도입하기로 했다.

26일(현지시간) 구글 계정 지원 페이지의 공지 내용에 따르면 이용자가 원할 경우 지메일닷컴(gmail.com)으로 끝나는 구글 계정 이메일 주소의 앞부분을 새롭게 변경할 수 있다.

기존 주소로 발송된 이메일은 계속 기존 수신함에 도착하며, 구글 드라이브나 지도, 유튜브 등 구글 서비스 로그인에도 여전히 사용할 수 있다.

이전에는 이용자가 새 이메일 주소를 원할 경우 새 계정을 추가로 생성한 뒤 복잡한 과정을 거쳐 데이터를 수동으로 이전해야 했다.

CNBC는 “구글이 고등학교 때 사용하던 민망한 이메일 주소를 여전히 사용 중인 이용자들을 위해 크리스마스 선물을 공개했다”며 “오랫동안 요청이 이어졌던 것”이라고 설명했다.

다만 구글 측은 “구글 계정 이메일을 변경하는 기능은 점진적으로 적용되므로, 이 옵션을 아직 사용하지 못할 수도 있다”고 안내했다.