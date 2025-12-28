인수 대신 전략적 제휴 택한 엔비디아…비독점 라이선스와 핵심 인력 영입으로 그록 기술 흡수 실시간 AI·추론 시장 주도권을 겨냥한 선택…월가는 ‘사실상 M&A 효과’로 해석

[헤럴드경제=김유진 기자] 서학개미들의 단골 투자종목인 엔비디아(Nvidia)가 최근 AI 반도체 스타트업 그록(Groq)에 역대급 거액을 투입했다. 그 배경에 AI 산업의 무게중심이 자리잡고 있다는 분석이 나온다. 성능 경쟁이 정점에 가까워지면서 이제는 얼마나 정교한가보다 ‘얼마나 빠르게 반응하는가’가 실제 수익을 좌우하는 단계로 접어들었다는 것이다.

26일(현지시각) 월스트리트저널(Wall Street Journal) 등 외신에 따르면 엔비디아는 창립 9년 차 AI 반도체 스타트업 그록을 통째로 인수하는 대신, 비독점적 기술 라이선스 계약을 체결하고 창업자인 조너선 로스 CEO를 포함한 핵심 인력을 영입했다. 그록은 법적으로 독립 회사를 유지하지만, 핵심 기술과 설계 인력은 엔비디아 생태계 안으로 편입되는 구조다. 외신들은 거래 규모를 약 200억달러 안팎(약 30조원)으로 추정하고 있다.

거래의 핵심은 금액보다 구조에 있다는 평가다. AI 반도체 시장에서 지배적 위치를 차지한 엔비디아가 경쟁 회사를 직접 인수할 경우 ‘반독점 규제 리스크’가 불거질 수 있는 만큼, 회사 소유권 대신 기술과 인력을 흡수하는 방식을 택했다는 분석이다. 경쟁자를 제거하면서도 규제 부담을 최소화한 선택이라는 해석이 뒤따른다.

그록은 엔비디아 GPU를 대체하는 범용 반도체 업체라기보다, AI 모델의 추론(inference)에 특화된 반도체를 개발해 온 기업이다. 이 회사가 내세운 차별점은 연산 처리량이 아니라 응답 속도와 예측 가능성이다. AI가 질문을 받은 뒤 첫 단어를 말하기까지 걸리는 시간을 최소화하는 초저지연(超低遲延, first-token latency) 구조가 대표적이다.

기존 GPU 기반 AI 서비스는 대규모 병렬 연산을 수행한 뒤 결과를 출력하는 방식이 일반적이다. 이 과정에서 사용자는 짧지만 분명한 대기 시간을 경험한다. 그록의 반도체는 연산 경로를 단순화해 질문 입력 직후 AI가 즉각 반응하도록 설계됐다. 체감 속도에서 차이가 발생하는 이유다.

또 다른 특징은 결정론적 성능이다. GPU 환경에서는 트래픽 상황이나 작업 배치에 따라 응답 시간이 달라질 수 있다. 반면 그록의 구조는 연산 순서가 고정돼 있어, 같은 입력에는 항상 비슷한 시간에 응답이 나온다. 이는 서비스 안정성과 시스템 설계의 예측 가능성을 중시하는 기업 고객에게 중요한 요소로 평가된다.

이 같은 특성은 실시간 AI 서비스에서 직접적인 경쟁력으로 이어진다. 콜센터 상담봇, 음성 비서, AI 에이전트처럼 사용자가 기다리지 않는 환경에서는 응답 지연이 곧 품질 저하와 이탈로 연결된다. 처리량보다 반응성이 더 중요한 기준으로 부상하면서, 실시간 AI는 기술 트렌드를 넘어 수익 모델의 중심으로 이동하고 있다.

AI 산업의 비용 구조 역시 변화하고 있다. AI 모델을 학습시키는 훈련은 대규모 투자가 간헐적으로 발생하는 성격이 강한 반면, 추론은 서비스가 운영되는 한 매일 반복된다. 사용자가 늘어날수록 연산 수요도 비례해 증가한다. 이 때문에 AI가 실제로 돈을 벌기 시작하는 구간은 훈련이 아니라 추론이라는 인식이 확산되고 있다.

엔비디아가 그록을 인수하지 않고 라이선스 방식을 택한 것도 이러한 구조적 변화를 반영한 선택으로 풀이된다. 지분이나 경영권을 확보하지 않으면서도, 실시간 추론 기술과 이를 설계한 핵심 인력을 자사 플랫폼 안으로 흡수할 수 있었기 때문이다. 회사를 사기보다 경쟁자가 될 수 있는 미래를 차단한 거래라는 평가가 나온다.

업계는 엔비디아 입장에서는 그록이 독립적으로 성장해 다른 빅테크 기업들과 손잡을 가능성도 부담 요인이었을 것으로 보고 있다. 실시간 AI 영역은 GPU 중심의 기존 시장보다 특화 반도체가 침투하기 쉬운 구간이다. 그록의 기술과 인력이 엔비디아 생태계 안으로 들어오면서, 잠재적 경쟁 구도는 상당 부분 정리됐다는 분석이 나온다.

이번 거래는 엔비디아의 사업 전략 변화를 보여준다. 그동안 AI 훈련 시장에서 압도적인 지위를 구축해 왔지만 이제는 추론과 실시간 서비스까지 포괄하는 ‘AI 팩토리’ 전략을 강조할 것이란 전망이다. 저지연 추론 기술을 자사 아키텍처에 통합함으로써, AI 서비스 전 과정을 플랫폼 안에서 제공하겠다는 구상이다.