경찰 “노트북 제출 전 피의자 접촉·증거 논의 없어” 국정원 “어떤 지시 한 바 없고 지시할 위치도 아냐”

[헤럴드경제=고재우 기자] 쿠팡이 개인정보 유출 자체 조사 결과를 기습 발표한 가운데, 이를 둘러싼 정부와 갈등도 격화하고 있다.

쿠팡이 정부 지시에 따라 유출자 접촉 및 기기 회수가 이뤄졌다고 주장한 반면, 경찰·국정원 등은 쿠팡에 어떤 지시도 내린 적이 없다고 선을 그으면서다. 다음 주 국회에서 열리는 연석 청문회를 앞두고, 정부와 쿠팡 간 진실게임 공방이 가열되고 있다.

26일 정부에 따르면 경찰은 전날 있었던 쿠팡 개인정보 유출 자체 조사와 후속 발표에 대해 협의한 바 없다고 분명히 했다.

앞서 쿠팡은 개인정보 유출자 자백을 받고, 해킹에 사용된 장비 등을 회수했다고 발표한 바 있다. 이에 과학기술정보통신부는 일방적인 주장이라고 강력히 항의했다.

그러자 쿠팡이 “자체 조사가 아닌 정부의 지시에 따른 조사였다”고 다시 반박하면서 때 아닌 진실게임이 시작된 것이다.

쿠팡은 이날 “정부가 지난 9일 쿠팡이 유출자와 접촉할 것을 제안했다”며 “지난 14일에는 유출자를 처음 만났고, 이 사실을 정부에 보고했다”고 주장했다.

이어 “지난 16일에는 정부의 지시에 따라 정보 유출자의 데스크톱과 하드디스크 드라이브를 1차 회수해 정부에 보고·제공했다”며 “쿠팡은 하드 드라이브를 정부에 제출한 즉시 정부가 이에 대한 조사에 착수한 것으로 이해하고 있다”고 덧붙였다.

이에 경찰은 “쿠팡이 ‘협의했다’고 한 정부가 어느 부처나 기관인지는 확인하지 못한 상태”라고 다시 선을 그었다.

경찰과 함께 ‘쿠팡 사태 범부처 TF’에 참여하는 국정원도 이날 입장문을 통해 “쿠팡 측에 어떤 지시를 할 위치에 있지 않다. 어떤 지시도 한 바 없다”고 밝혔다.

다만 “외국인에 의한 대규모 정보 유출 사태를 국가안보 위협 상황으로 인식해, 관련 정보 수집·분석을 위한 업무 협의를 진행한 바 있다”고 설명했다.