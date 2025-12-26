[헤럴드경제=민성기 기자] 나경원 국민의힘 의원이 “통일교 시설에 간 적 있지만, 한학자 총재와 개인적으로 차 한잔 마신 적도 없다”고 밝혔다.

나 의원은 26일 광주방송(KBC) ‘박영환의 1시 1번지’에 출연해 “(내가 간 곳이) 천정궁인지 뭔지 모르겠는데 통일교 시설을 가본 건, 2020년에 총선 낙선하고 야인 시절에 여러 명이 같이 가서 시설 한 번 보고 온 게 다”라고 말했다.

그러면서 “현역 시절에는 바빠서 누가 시설을 둘러보자고 얘기해도 가기 어려울 것”이라며 “정동영 장관도 야인 시절에 친구들하고 가서 둘러본 적이 있다고 하는데 정 장관하고 비슷한 얘기”라고 덧붙였다.

나 의원은 “자꾸 천정궁 어쩌고저쩌고하는 건 ‘천정궁에 가서 한학자 총재를 만나서 돈을 받았냐 아니냐’가 핵심 아니냐”며 통일교 측으로부터 금품을 수수한 적 없다고 선을 그었다.

또 “통일교 행사의 경우 주로 언론사를 통해 참석 요청이 들어와 몇 번 참석, (한학자 총재를) 먼발치에서 본 적은 있지만 한학자 총재와 개인적으로 차 한 잔 마신 적도 없다”고 했다.

그는 “민주당이 특검을 빨리했으면 좋겠다”면서 “말만 하고 시간 끌고 피하지 말고 빨리 특검을 해서 관련된 것을 명명백백하게 밝혀야 한다”고 촉구했다.

국민의힘 및 개혁신당의 통일교 특검 요구를 전격 수용한 더불어민주당 쪽은 나 의원에게 통일교 핵심 시설인 천정궁을 방문했는지 밝히라고 요구해 왔다. 그동안 나 의원은 구체적 대답을 피하며 법적 대응 의사를 밝혀왔다.