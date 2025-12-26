내년 개원 77주년 맞춰 1월 6일 개관, “지역사회와 함께 호흡”

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시 동구 봉생기념병원이 2026년 새해를 맞아 감염병과 중증·응급 환자 대응 역량을 대폭 강화한 제3관을 개관하며 지역 필수의료 인프라를 한층 고도화한다.

봉생기념병원은 26일 “내년 1월 6일 부산 중앙대로변에 신축한 제3관(지상 15층, 연면적 약 5619㎡) 개관식을 열고 감염병 대응부터 중증 환자, 응급 환자 관리까지 아우르는 미래형 의료 체계를 갖춘다”고 밝혔다.

이번 신축은 코로나19 팬데믹을 거치며 드러난 의료 공백 문제를 구조적으로 보완하기 위한 중장기 인프라 투자다. 병원 측은 “수익성보다 공공성과 사회적 책임을 우선하는 운영 철학을 반영한 결정으로 위기 상황에서 지역사회 안전망 역할을 수행하겠다는 의지를 담았다”고 설명했다.

내년 개원 77주년을 맞는 봉생기념병원은 이번 제3관 개관을 계기로 예방의학과 정밀의학 등 미래 의학을 본격 도입하고 연구 역량까지 아우르는 ‘다음 50년을 준비하는 전환점’을 마련했다는 평가다.

제3관은 생성형 인공지능(AI) 기반 의료 환경 변화에 대응할 수 있도록 미래 확장형 구조로 설계됐다.종합건강검진과 각종 기능검사 인프라를 대폭 강화해 보다 정밀하고 신뢰도 높은 의료 서비스를 제공한다. 이를 위해 최신 초음파 장비 및 고사양 CT도 추가 도입했다.

또 AI 기반 입원 환자 중증도 예측 시스템을 구축해 심정지와 급성 악화 위험을 조기에 감지하고 선제적 치료 개입이 가능한 스마트 의료 환경을 구현한다. 향후 첨단 의료기술을 유연하게 도입할 수 있는 기반도 함께 마련했다.

신경계 질환과 신장질환 분야를 중심으로 연구 역량 강화에도 나선다. 신경외과, 신경과, 정신의학과, 신장내과 등을 위한 연구실과 컨퍼런스룸을 확충해 임상 경험과 연구 성과가 체계적으로 축적·발전될 수 있는 환경을 조성했다.

정의화 의료원장은 “의료는 개인의 문제가 아니라 사회 전체의 공공재”라며 “앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 시민 생명과 안전을 지키는 신뢰받는 의료기관으로 그 책임을 다하겠다”고 말했다.

한편 봉생기념병원은 봉생 김원묵 박사가 1949년 서울 종로구 소격동에 ‘봉생의원’으로 처음 문을 연 이후, 1957년 부산 동구 중앙대로 401(좌천동)으로 이전하며 부산권의 중추 의료기관으로 성장해 왔다.