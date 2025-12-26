AI 기반 사용자 맞춤 관리 기능으로 실생활 편의성 인정받아 아이오케어 플러스(IoCare+) 통해 제품 제어·진단· 관리 기능 고도화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이(대표 서장원)의 정수기, 공기청정기, 스마트매트리스 등 11개 제품이 한국경영인증원이 주관하는 ‘2025 My, AI 인증’을 획득했다.

‘My, AI’ 인증은 AI 기술이 탑재된 제품과 서비스의 실제 생활 기여도를 평가하는 제도로, 소비자 조사를 통해 유용성과 편의성, 신뢰도 등을 종합 평가해 우수 상품을 선정한다.

코웨이는 올해 ‘2025 My, AI 인증’ 평가에서 정수기·공기청정기·비데·스마트 매트리스 전 제품군에서 총 11개 제품이 대거 선정됐다고 밝혔다.

수상 제품은 △아이콘 얼음정수기 시리즈 △아이콘 정수기2 △엘리트 빌트인 정수기 △노블 공기청정기2 △룰루 더블케어 비데2 시리즈 △비렉스 스마트 매트리스 시리즈 2종 등으로, AI 기술을 기반으로 한 맞춤형 관리와 스마트 진단 기능이 높은 평가를 받았다.

코웨이는 AI(인공지능)과 IoT(사물인터넷)기술을 기반으로 코웨이만의 케어 서비스를 결합한 ‘아이오케어 플러스(IoCare+, Internet of Care)’서비스를 통해 고객 맞춤 관리 기능을 고도화하고 있다.

코웨이 관계자는 “앞으로도 AI 기술을 더욱 고도화해 소비자의 일상에 새로운 가치를 더하는 혁신 제품과 서비스를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.