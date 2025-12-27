삼성전자 평택캠퍼스 투자 재개에 ‘들썩’ ‘지제역 반도체밸리 풍경채 어바니티’ [영상=이건욱·김율 PD]

[헤럴드경제=서정은 기자] 삼성전자가 최첨단 반도체 시설인 ‘평택 5공장(P5)’ 공사를 재개하기로 하면서 평택 일대가 다시 들썩이고 있습니다. 삼성전자는 장기적으로 P1~P6 총 6개 공장을 구축하겠다는 계획을 세우고 있는데요. 이에 따른 생산유발 효과만 550조원에 이르고, 130만명 이상의 고용창출 효과가 나타날 것이라는 전망이 나옵니다. 이로 인해 삼성전자 평택캠퍼스를 중심으로 ‘삼성타운’이 생긴다는 기대감도 커지고 있는데요.

헤럴드경제 부동산360은 평택을 찾아 업무지구를 포함해 전반적인 환경을 살펴봤습니다. 특히 가재지구(반도체밸리)는 평택캠퍼스 바로 옆에 위치해 고덕신도시, 지제역세권, 브레인시티와 함께 평택 핵심지역으로 부상하고 있습니다. 입주 전부터 ‘삼성전자 배후주거지’로 주목받는 대단지 신축아파트도 함께 둘러봤습니다. 교통·학군, 인프라 등 삼박자를 모두 갖춘 ‘지제역 반도체밸리 풍경채 어바니티’는 어떤지 영상을 통해 확인해 보겠습니다.