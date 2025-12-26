혼다 모빌리티 카페 ‘더 고’, 누적 방문객 8만명

[헤럴드경제=정경수 기자] 혼다코리아가 연말을 맞아 지역 아동과 함께하는 특별한 크리스마스 나눔 행사를 열었다.

혼다코리아는 지난 25일 경기도 성남시 혼다 모빌리티 카페 ‘더 고(the go)’에서 경기도 내 아동복지시설 어린이와 청소년들을 초대해 제2회 ‘메리 더 고 크리스마스’ 이벤트를 진행했다고 26일 밝혔다.

‘메리 더 고 크리스마스’는 혼다 모빌리티 카페 더 고에서 지난해부터 이어온 문화 프로그램의 일환으로, 크리스마스를 맞아 지역 아동과 청소년들에게 따뜻한 추억을 선사하기 위해 마련됐다. 이번 행사에는 경기도 용인시에 위치한 아동복지시설의 어린이와 청소년들이 참여해 다채로운 공연과 체험 프로그램을 즐겼다.

이날 행사에서는 마임 공연과 마술 공연, 선물 증정식 등이 진행됐다. 특히 2부 순서로 마련된 마임·마술 공연은 서커스, 저글링 등 다양한 퍼포먼스를 관객 참여형으로 구성해 참석한 어린이와 청소년들에게 큰 호응을 얻었다.

이지홍 혼다코리아 대표이사는 “많은 어린이와 청소년들이 올해도 따뜻하고 풍성한 연말연시를 보내고, 다가오는 2026년을 희망차게 맞이하길 바란다”고 말했다.

한편 혼다 모빌리티 카페 더 고는 혼다 자동차와 모터사이클 시승센터에 카페를 결합한 브랜드 체험 공간으로, 지난해 4월 오픈 이후 누적 시승 고객 약 4500명을 포함해 총 7만6000여 명 이상의 방문객을 기록하고 있다.