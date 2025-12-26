임용 1차 합격자 1119명 발표

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시교육청은 26일 시교육청 누리집을 통해 ‘2026학년도 공·사립 중등학교 교사(보건, 사서, 전문상담, 영양, 특수중등 포함) 임용후보자 선정경쟁 1차 시험’ 합격자 1119명을 발표했다.

공립 교사의 경우 과목별 선발 예정 인원의 1.5배수를 선발했고 동점자의 경우 모두 합격 처리했다. 일반분야의 경우 545명 모집에 834명이, 장애분야의 경우 45명 모집에 7명이 각각 합격했다.

부산시교육청에 시험을 위탁한 사립학교 41개 법인은 109명 모집에 278명을 뽑았다. 이 가운데 공·사립 동시 지원 합격자 수는 71명이다. 사립학교 법인의 경우 1차 시험 선발 예정 인원을 위탁유형에 따라 전부 위탁은 1.5배수, 1차 및 2차 일부 위탁은 3~5배수로 선발했다.

2차 시험은 다음달 14일 부산시교육청 학생교육문화회관·부산체육고등학교·부산공업고등학교 등 시험장에서 실기시험을 치른다. 이 가운데 응시자가 많은 체육은 15일까지 이틀간 진행한다.

이어 1월 20일과 21일 이틀간 부산전자공업고등학교, 여명중학교, 부산진여자상업고등학교, 경남공업고등학교에서 ‘교수·학습지도안 작성’, ‘수업실연’, ‘교직적성 심층면접’ 등을 진행한다.

2차 시험까지 위탁한 사립학교 법인은 시교육청에서 실시하는 2차 시험 일부 또는 전부를 함께 치르고 1차 시험만 위탁한 26개 법인은 사립학교 법인에서 자체적으로 2차 시험을 시행한다.

최종 합격자는 공립의 경우 2월 5일 시교육청 누리집을 통해, 2차 시험을 교육청에 위탁한 사립의 경우 해당 학교법인을 통해 각각 발표할 예정이다.

자세한 내용은 시교육청 누리집 (https://www.pen.go.kr)‘고시/공고’를 확인하면 된다.