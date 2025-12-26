‘AI FILM & CONTENTS’ 영화제작 교육

내년 1월 개강…시민이 AI영화 감독 기회

위데이터랩ㆍ한국AI마케팅연구소 주최

시나리오 기획~AI영화제 출품 전과정

완성작품 WAIFF SEOUL 2026 등 출품

이동현 감독 “AI크리에이터 꿈 키우세요”

‘AI FILM & CONTENTS’ 영화제작 교육 과정을 진행하고 있는 AI 영화감독이자 한국AI마케팅연구소 소장인 이동현 감독. 이 과정은 오는 2026년 1월 19일부터 진행되며, 참가자들은 스스로 영화감독이 돼 완성품을 세계영화제 등에 출품 목표로 교육을 받게 된다.
[헤럴드경제=김영상 기자] 인공지능(AI) 기술을 활용한 영화 제작이 빠르게 확산되는 가운데, AI로 단편영화 1편을 직접 완성하고 글로벌 AI영화제 출품까지 이어지는 실전형 영화제작 교육 과정이 개설된다. 영화제작 전문가가 아닌 일반 시민들도 AI영화 감독이 될 수 있는 기회로, AI영화에 대한 관심과 저변 확대를 목표로 한 과정이다.

위데이터랩(대표 권건우)과 한국AI마케팅연구소(소장 이동현)는 오는 2026년 1월 19일부터 2월 11일까지 서울 종로구 수운회관 위데이터랩 교육장에서 ‘글로벌 AI영화제 출품을 위한 ‘AI FILM & CONTENTS’ 영화제작 온ㆍ오프라인 교육’을 운영한다고 26일 밝혔다.

이 교육의 차별점은 단순한 AI 툴 사용법을 소개하는 과정이 아니라, 시나리오 기획 → AI 비주얼ㆍ영상 생성 → 사운드ㆍ음악 → 편집 → 영화제 출품까지 영화 제작 전 과정을 직접 수행하는 프로젝트형 실무 교육이란 점이다. 수강생들은 교육 기간 동안 AI 기술을 활용해 단편영화 1편을 실제로 완성하고, 완성 작품을 바탕으로 국내ㆍ외 글로벌 AI영화제 출품을 목표로 한 실전 준비 과정을 함께 진행하게 된다. 일반 시민들도 AI영화감독으로 데뷔를 할 수 있는 좋은 기회인 셈이다.

글로벌 AI영화제 출품을 위한 ‘AI FILM & CONTENTS’ 영화제작 온ㆍ오프라인 교육 관련 이미지.
특히 각 영화제의 출품 규정, 심사 기준, 제출 자료 구성 방식 등 개인이 혼자 준비하기 어려운 영화제 출품 절차를 교육 과정 안에서 실제 사례 중심으로 함께 진행하는 점이 이 교육과정이 눈길을 끄는 유니크한 요소다.

이번 교육의 총괄 강의는 AI 영화감독이자 한국AI마케팅연구소 소장인 이동현 감독이 맡는다. 이 감독은 AI 기반 영화ㆍ광고ㆍ콘텐츠 제작과 글로벌 영화제 출품 프로젝트를 다수 진행해온 인물로, AI 영화 제작 전반과 실제 출품 전략을 중심으로 강의를 진행할 예정이다. 필름영화계에서도 유명한 이 감독은 AI영화감독, AI콘텐츠마케터로 활동하고 있으며 AI영화 ‘소나기 그후 2069’로 많은 상을 수상하며 한국 AI영화의 프런티어(개척자)로 통한다.

이와 함께 드라마ㆍ영화 시나리오 작가 한영미, AI 비주얼·영상 제작 전문가 CODA, 그림달, AI 사운드ㆍ음악 및 크리에이티브 분야 전문가 윤성임, 이승주, 유채린 등 내로라하는 캐리어를 보유한 이들이 교육 강사진으로 참여해 각 분야별 실습 중심 수업을 진행한다. 교육은 2026년 1월 19일부터 2월 11일까지 매주 월ㆍ수요일 오후 7시부터 10시까지 총 28시간 과정으로 운영된다. 현장 수업과 함께 온라인(ZOOM) 수업을 병행해 지역과 환경에 따른 참여 장벽을 낮춘 것이 이 과정의 특징이다.

이번 과정은 AI 영화 및 AI 콘텐츠 제작에 관심 있는 예비 창작자, 영상 제작자, 크리에이터, 광고ㆍ콘텐츠 업계 종사자, IT 업계 종사자 등 실질적인 결과물과 영화제 출품 경험을 원하는 이들을 대상으로 한다.

내년 3월 서울에서 열리는 AI영화제인 ‘WAIFF SEOUL 2026’ 이미지.
권건우 위데이터랩 대표는 “AI는 영화 제작의 새로운 도구를 넘어 하나의 제작 방식으로 자리 잡고 있다”며 “이번 교육은 AI로 영화를 만들고, 그 결과물을 실제 글로벌 영화제 무대에 올리고자 하는 창작자들에게 실질적인 기회가 될 것”이라고 했다.

한편 완성 작품은 내년 3월 서울에서 열리는 AI영화제인 웨이프(WAIFF) 서울 2026을 비롯해 프랑스 칸 등 해외 AI영화제 출품 목표로 준비된다.

총괄 강의를 맡은 이동현 감독은 “AI영화라고 하면 아직까지 어려워하는 분들이 많은데, 이 분야에서 내로라하는 분들이 강의를 하는 만큼 많은 실무적 교육적 도움이 될 것”이라며 “AI시대 크리에이터를 꿈꾸는 많은 시민들이 참여하면 좋을 것 같다”고 했다.

