주제별 실시간 소통 한층 강화한 오픈 커뮤니티 론칭 앞두고 공식 서포터즈 ‘라운지 메이트’ 모집

[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버가 오픈톡과 연계한 오픈 커뮤니티를 새롭게 론칭한다.

네이버㈜는 다양한 주제에 대해 빠르고 가볍게 소통하며 최신 트렌드를 한눈에 살펴볼 수 있는 신규 오픈 커뮤니티 서비스 ‘라운지’를 선보일 예정이라고 26일 밝혔다.

라운지는 내년 1월 28일 출시 예정이다. 네이버는 서비스 출시에 앞서 공식 서포터즈인 ‘라운지 메이트’ 500명을 모집해 커뮤니티 활성화에 나선다.

라운지는 네이버가 20년 이상 지식iN, 블로그, 카페 등 다양한 UGC 서비스를 운영하며 쌓아온 노하우를 집약한 오픈 커뮤니티 서비스다. 별도의 가입 없이도 이용자가 ▷엔터 ▷스포츠 ▷유머 ▷일상 등 여러 주제에 대해 다른 이용자들과 가볍고, 편하게 소통할 수 있다는 점이 특징이다. 주제별 게시판마다 오픈톡이 자동으로 연계돼, 이용자들은 게시글, 댓글, 톡 등 다양한 방식으로 소통에 참여할 수 있다.

네이버는 오픈톡을 비롯해 통합검색, 홈피드·주제피드, 지식iN 등 다양한 서비스와의 연계를 한층 강화해 나간다는 계획이다. 예컨대 검색을 통해 관심있는 주제의 정보를 탐색하다가 자연스럽게 라운지에 접속해 관련 이슈에 대해 의견을 남기고 다른 이용자들과 이야기를 나눌 수 있도록 하겠다는 것이다.

네이버는 서비스 출시를 앞두고 라운지에서 6개월 간 활동하게 될 공식 서포터즈인 ‘라운지 메이트’를 총 500명 선발한다. 내년 1월 4일까지 라운지 공식 블로그에서 누구나 지원이 가능하며, 라운지 메이트로 선발된 후에는 2026년 2월부터 6개월 동안 진행되는 서포터즈 활동을 통해 네이버페이 포인트 등 다양한 지원도 받을 수 있다.

이일구 네이버 콘텐츠서비스 부문장은 “라운지는 이슈, 트렌드, 관심사에 대해 다른 이용자들과 더 쉽고, 가볍게 소통하고자 하는 이용자들의 니즈를 반영해 새롭게 선보이는 오픈 커뮤니티”라며 “이용자들의 다채로운 이야기와 주제별 트렌드가 모이는 공간으로서, 검색, 홈피드, 오픈톡 등 네이버의 다른 서비스들과 시너지를 강화해 나가겠다”고 말했다.