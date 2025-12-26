등급 전망 ‘안정적’ 획득 “고객 최적화된 중고차 금융 솔루션 제공”

[헤럴드경제=서재근 기자] 국내 최대 직영중고차 플랫폼 K Car(케이카)는 전속 금융 계열사인 케이카캐피탈이 나이스신용평가로부터 기업신용등급(ICR) ‘BBB+’를 받았다고 26일 밝혔다. 등급 전망은 ‘안정적’이다.

나이스신용평가는 보고서를 통해 케이카캐피탈이 케이카와의 강력한 캡티브 관계를 바탕으로 안정적인 영업 물량을 확보하고 있다고 분석했다. 실제로 케이카 금융 이용 고객의 약 90%가 케이카캐피탈을 이용하고 있으며, 이를 통해 2020년 말 3209억원이었던 총자산 규모는 2025년 9월 말 기준 6659억 원으로 약 2배 가까이 성장했다.

우수한 수익성과 자산건전성 또한 이번 평가의 핵심 요인으로 꼽혔다. 케이카캐피탈은 신차 대비 수익성이 높은 중고차 금융 중심의 포트폴리오를 통해 최근 5년 평균 조정 총자산순이익률(ROA) 1.4%를 기록했다. 특히 지난 9월 기준 연체율(+1M)은 2.3%로, 피어 그룹 평균인 3.8%를 크게 하회했다.

재무 안정성 지표인 총자산 레버리지 배율 역시 4.0배로 업권 평균(5.2배) 대비 낮은 수준을 기록해 자본적정성이 우수한 것으로 나타났다. 또한 사채 및 자산유동화증권(ABS) 발행 등을 통해 조달 채널을 다각화하며 유동성 대응 능력도 양호하게 관리하고 있다.

케이카캐피탈 관계자는 “이번 BBB+ 등급 확정은 어려운 시장 환경 속에서도 케이카만의 독보적인 직영중고차 시스템과 연계한 금융 서비스가 시장의 신뢰를 얻고 있음을 증명한 것”이라며, “앞으로도 안정적인 리스크 관리를 바탕으로 고객에게 최적화된 중고차 금융 솔루션을 제공하며 시장 지위를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.