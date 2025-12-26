[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시가 올해의 마지막 날 송년 행사를 진행한다.

26일 대구시에 따르면 오는 31일 오후 10시부터 국채보상운동기념공원 달구벌대종 앞 특설무대에서 제야의 타종행사를 개최한다.

이번 행사에서는 2026년 새롭게 변화하고 도약할 대구의 내일에 대한 희망을 담은 ‘2026 대구, 새로운 울림’이라는 슬로건 아래 다채로운 문화 행사가 진행된다.

기관·단체장들과 시민들이 타종에 참여하며 청년버스킹, 트로트, 성악, 퓨전국악, 합창, 불꽃쇼 등 다양한 공연이 이어진다.

또 행사에 참여하는 시민들은 캘리그라피 연하장 만들기, 굿바이 2025 포토 네컷, 신년 타로 운세 등 다양한 체험 프로그램에 참여할 수 있다.

대구시는 이번 행사로 인해 당일 오후 10시 30분부터 다음날인 신정 오전 1시 30분까지 동인네거리에서 삼덕네거리, 공평네거리에서 동신교 서편 구간 차로는 전면 통제된다.

시내버스 노선은 우회 운행한다.

귀가 시간을 고려해 버스 5개 노선은 신정 오전 1시 행사장 부근을 통과하도록 하고 도시철도는 신정 오전 1시 10분쯤 반월당역과 명덕역을 통과하도록 연장 운행한다.