[헤럴드경제=고승희 기자] 로제의 기세가 대단하다. 캐럴이 빠진 올초부터 차트 역주행을 기록하더니 SNS까지 완전히 강타했다.

로제가 작년에 이어 올해에도 영향력을 떨친 글로벌 메가 히트곡 ‘APT.’의 저력을 입증했다.

25일 소속사 더블랙레이블에 따르면 로제와 브루노 마스의 듀엣 곡 ‘APT.’(아파트)가 애플뮤직 올해의 곡, 글로벌 콘텐츠 플랫폼 틱톡(TikTok) ‘2025 올해의 음악’(Year in Music) 차트에서도 국내 음악 부문 1위, 글로벌 음악 부문 6위를 차지했다.

또 빌보드 2025 ‘글로벌 200’, ‘HOT 100’(핫 백)에서도 각각 1위와 9위에 올랐다.

로제의 첫 정규 앨범 ‘로지(rosie)’의 선공개 싱글 ‘아파트’는 지난해 10월 발표, 빌보드 ‘핫 100’차트에 45주간 차트인했다. K-팝 최장 진입 신기록이다. 뮤직비디오 역시 유튜브 조회 수 누적 22억 회를 돌파하며 엄청난 화력을 입증하고 있다.

로제는 ‘APT.’를 통해 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈’에서 K-팝 아티스트로서는 최초로 대상격인 올해의 노래 부문을 수상했다. 뿐만 아니라 미국 대중음악계 최고 권위를 지닌 ‘그래미 어워즈(Grammy Awards)’에서 올해의 노래와 올해의 레코드, 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상 부문에 이름을 올리며 K-팝 최초로 본상 두 부문에 노미네이트되는 대기록을 세웠다.