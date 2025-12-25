경찰 지구대, 보이스피싱 예방 포스터 홍보

[헤럴드경제=문영규 기자] 보이스피싱으로 ‘셀프감금’이 될 뻔한 한 남성이 서울 서대문구의 한 모텔 앞 경찰 홍보 전단지를 보고 경찰에 신고해 피해 없이 마무리된 사연이 뒤늦게 알려졌다.

24일 서울경찰 유튜브 채널에 올라온 ‘셀프감금 피해 직전 발견한 이것, 모텔에 붙은 경찰 전단지가 살렸다’는 제목의 영상에 따르면 지난달 신촌의 한 숙박업소에 남성 A씨가 홀로 찾아왔다.

영상에서 A씨는 누군가와 전화 통화를 하며 광고 전단지를 유심히 관찰하는 모습이 담겼다. 그가 보던 것은 인근 서대문경찰서 신촌지구대에서 직접 붙인 보이스피싱 예방 포스터였다.

포스터엔 “경찰이나 검찰 등 수사기관은 투숙요구를 하지 않는다”며 “혹시 그런 전화를 받고 있다면 보이스피싱”이라는 문구가 담겼다.

A씨는 경찰을 사칭하고 투숙을 요구하던 누군가와 통화를 하던 중 이 전단지를 보게 됐고 그제야 보이스피싱임을 알아챘다.

A씨는 모텔 사장을 향해 전단지를 가리켰고 사장은 그의 신호를 눈치채고 조용히 112에 신고했다.

A씨는 신고 후에도 경찰이 오기 전까지 가짜 경찰과 통화하며 혼란스러워 했으나, 신고를 받고 즉시 출동한 경찰이 도착했다는 소식에 한달음에 달려나왔다.

경찰이 전화를 넘겨받은 즉시 통화가 종료됐고 ‘셀프감금’ 직전 알아차려 피해금은 없던 상황이었던 것으로 전해졌다.

이후 출동한 경찰관은 사후 피해를 막기 위해 꼼꼼하게 상담을 진행했고 미리 만들어둔 피해예방 안내문도 전달했다.

경찰은 “지구대의 선제적인 예방활동과 사장님의 빛나는 기지 덕에 아무 피해 없이 마무리될 수 있었다”고 전했다.

영상을 본 누리꾼들은 “전단지 아니였으면 얼마나 큰 피해를 당했을지 상상도 안된다”, “사장님의 센스가 크게 한 몫 했다”, “경찰의 예방활동이 헛되지 않았다” 등의 댓글을 올렸다.